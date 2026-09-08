Майже без туристів: який острів назвали найтихішим у світі

Для багатьох туристів ідеальна відпустка та, яка не наповнена від ранку до вечора розвагами. Часом можливість побути в тиші якраз і є справжнім та бажаним відпочинком.

Є один острів, який назвали найтихішим у світі, бо там немає шуму автомобілів, переповнених пляжів та гучної музики з барів – лише звуки природи та хвиль, пише Time Out.

Як визначали найтихіший острів?

Попит на тихі подорожі останнім часом лише зростає, оскільки більшість мандрівників мріють відпочити від шуму та інформаційного перевантаження.

Фахівці сервісу BookRetreats визначили найспокійніші острови планети. До уваги брали територію з приємним звуком, де шум відсутній або не є домінуючим.

Зі 100 островів найбільше шансів до верхівки рейтингу мали місця з великою кількістю природи, мінімальною забудовою, низькою щільністю поселення, незначним транспортним рухом та сприятливими умовами для спостереження за нічним небом.

Який острів найтихіший у світі?

Найтихішим островом у світі дослідники назвали острів Стюарт у Новій Зеландії. Це третій за площею острів країни, але залишається найменш заселеним.

На територію близько 1700 квадратних кілометрів живе приблизно 500 людей, а 85% острова займає територія, що перебуває під охороною національного парку.

На острові мешкає близько 20 тисяч рідкісних ківі, а це приблизно у 40 разів більше, ніж людей.

Стюарт має лише одну невелику злітно-посадкову смугу й позбавлений факторів, які створюють туристичний шум. Натомість туристам острів пропонує майже 300 кілометрів пішохідних маршрутів, лісів та відокремлених бухт.

А завдяки мінімальному світловому забрудненню острів вважається чудовим місцем для спостереження за зорями. За сприятливих умов тут можна побачити південне полярне сяйво.

Чим вражає острів: дивіться відео

Які ще острови увійшли до рейтингу?

Друге місце у рейтингу посів острів Анафі у Греції. Він розташований за годину їзди поромом від популярного Санторіні. Тут проживає 300 людей, а острів належить до найменш розвинених територій у всьому рейтингу.

Навіть у розпал сезону пляжі Анафі залишаються малолюдними. Проте високий результат забезпечили природні ландшафти, бо Санторіні, для порівняння, опинився на 99 позиції зі 100.

До першої п’ятірки потрапив острів Святого Мартіна на островах Саллі у Великій Британії. На ньому живе 135 людей, немає аеропорту та автомобілів, а вздовж 13-кілометрової берегової лінії розташовані 12 пляжів.

До 25 найтихіших островів світу увійшли:

Острів Стюарт, Нова Зеландія; Анафі, Греція; Ілья-Гранді, Бразилія; Острів Лорд-Хау, Австралія; Сент-Мартін, Англія; Острів Тіоман, Малайзія; Ко Чанг, Таїланд; Кох Ронг, Камбоджа; Острів Гавелок, Індія; Острів Санта-Каталіна, США; Острів Скай, Шотландія; Ісла-Холбокс, Мексика; Магнітний острів, Австралія; Герм, Нормандські острови; Боа-Віста, Кабо-Верде; Острів Солт-Спрінг, Канада; Млет, Хорватія; Ла-Діг, Сейшельські острови; Віс, Хорватія; Палаван, Філіппіни; Віті-Леву, Фіджі; Мілос, Греція; Саліна, Італія; Ілья-дас-Флореш, Португалія; Ла-Гомера, Іспанія.

Чимало островів з цього переліку розташовані у Європі, тому якщо під час наступної відпустки захочеться перезавантаження у тихому просторі, саме такі острови можуть стати ідеальним напрямком.