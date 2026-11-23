Уявіть прапор, площа якого більша за 10 тенісних кортів, а вага перевищує пів тонни. Такий рекордний стяг майорить у столиці Азербайджану. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса, а побачити його можна на спеціальній площі в Баку.

Побачити величезний прапор можна на спеціальній площі в столиці Азербайджану. З посиланням на Whitemad.pl розповідаємо, які розміри має рекордний стяг та що ще цікавого можна побачити на цій площі.

Які розміри має найбільший прапор у світі?

Прапор Азербайджану, який майорить у Баку, має довжину 72 метри та ширину 36 метрів. Його загальна площа становить 2 564,02 квадратного метра, а важить він понад 500 кілограмів. Площа прапора настільки велика, що на ній помістилося б приблизно 10 стандартних тенісних кортів для парної гри.

Над виготовленням стяга працювали 6 досвідчених кравців. Уся робота зайняла 2 тижні. У листопаді 2024 року прапор офіційно встановили на площі Державного прапора, після чого він отримав визнання Книги рекордів Гіннеса як найбільший прапор, що майорить на вітрі. Якщо подивитися на прапор здалеку, людина поруч із його основою здаватиметься крихітною цяточкою на тлі величезного стяга.

Як виглядає прапор у реальному житті: дивитись відео

Де можна побачити рекордний прапор у Баку?

Величезний стяг розташований на площі Державного прапора в районі Баїл, на проспекті Нефтчиляр. Територія комплексу займає 60 гектарів. Тут можна побачити не лише прапор, а й інші символи Азербайджану: державний герб, текст гімну та велику бронзову карту країни. Також на площі працює музей, присвячений історії державного прапора.

Ідею створення цього комплексу запропонували у 2007 році. Тоді президентським указом 9 листопада проголосили Днем Державного прапора Азербайджану. Будівництво розпочали наприкінці того самого року.

Який рекорд площа встановила раніше?

Цікаво, що раніше площа Державного прапора вже була відома завдяки іншому рекорду. До Книги рекордів Гіннеса потрапив флагшток, на якому майорів прапор Азербайджану. Однак у 2017 році його демонтували через реконструкцію площі. Після оновлення комплексу встановили новий флагшток, а згодом рекорд встановив уже сам прапор завдяки своїм розмірам.

Де розташований прапор Баку: дивитись на картах