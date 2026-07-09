Справжній шедевр модерну: який вигляд має чи не найкрасивіша історична школа України

Цю дивовижну столітню будівлю називають однією з найкрасивіших шкіл України. Вона вражає не лише витонченим фасадом у стилі модерн, а й унікальними інженерними рішеннями всередині, які випередили свій час.

А розташований цей архітектурний шедевр у селі Мокіївка на Полтавщині. І 24 Канал розповість про нього трохи докладніше.

Чим вражає шедевр модерну у Мокіївці з вежею та розсувними стінами?

У Полтавській області збереглася унікальна земська школа, зведена за проєктом видатного українського архітектора, етнографа та художника Опанаса Сластіона. Ця столітня будівля дивує не лише вишуканим фасадом, а й унікальними інженерними рішеннями всередині.

Цей архітектурний шедевр, що наче зійшов зі сторінок історичного роману, розташований у самому серці села Мокіївка Лубенського району (колишнього Чорнухинського). Земська школа тут постала ще у 1912 році, і стала яскравим і надзвичайно витонченим зразком українського модерну – стилю, який поєднав народні традиції із передовими європейськими віяннями початку XX століття.

Будівля вражає вишуканою пластикою – трапецієподібні вікна, витончене цегляне мереживо на фасадах та високий дах, який колись прикрашала романтична вежа зі шпилем. За типом планування це двокомплектна школа, розрахована на два класи. Усередині архітектор застосував справжнє диво інженерної думки того часу – розсувну чотирнадцятистулкову дерев'яну перегородку трапецієподібної форми.

Ось який вигляд має вишукана школа у селі Мокіївка на Полтавщині: дивіться відео lavromandry

Завдяки їй два окремі навчальні класи за лічені хвилини могли трансформуватися в одну простору та величну залу для загальних зборів чи святкувань. На горищі будівлі й досі збереглися автентичні цегляні димарі та лежні старовинної опалювальної системи. Хоча первісне металеве покриття даху та башт з часом замінили на звичайний шифер, а вікна-люкарни не збереглися, споруда не втратила своєї магічної привабливості.

Зверніть увагу! Опанас Сластіон створив цілу серію проєктів земських шкіл для Лохвицького повіту, які сьогодні вважають перлинами українського архітектурного модерну.

Який стан цієї столітньої пам'ятки Полтавщини зараз?

Сьогодні ця історична перлина офіційно під охороною держави як пам'ятка архітектури місцевого значення. Вона розташована на вулиці Центральній, 7, зовсім поруч із сучасною чинною школою та дитячим садком. Місцеві розповідають, що за довгі роки свого існування будівля встигла побувати не лише освітнім закладом, а й медичною установою.

Зараз ця автентична споруда потребує консервації, хоча її стан називають задовільним. Щоб потрапити всередину, роздивитися збережені інтер'єри та відчути дух минулої епохи, мандрівникам радять заздалегідь зв'язатися з представниками місцевої громади. Ця дивовижна локація є обов'язковою точкою на карті для кожного, хто прагне відкрити для себе справжню, нетипову та неймовірно красиву Україну.