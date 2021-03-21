Унікальні місця Житомира: фронтмен "Другої ріки" порадив, що побачити у місті

Житомир – адміністративний і промисловий центр, що завдяки цікавим місцям і пам'яткам стрімко нарощує туристичний потенціал. Саме там утворився гурт "Друга ріка". Його фронтмен Валерій Харчишин прожив у місті 10 років та став неформальним провідником тисячолітнім містом у шоу "Амбасадори".

Де у Житомирі послухати "космічну" музику, повеслувати на драгонботі, побачити найбільший об'єкт вуличного мистецтва – разом із Валерієм досліджувала команда Ukraїner.

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Меморіальний музей Сергія Корольова

У Житомирі народився відомий український вчений у галузі ракетобудування і космонавтики Сергій Корольов. Він сконструював перші штучні супутники Землі і космічні кораблі.

Саме за сприяння Корольова вивели на орбіту перший такий супутник, а також відбувся перший політ людини у космос.

У будинку, де народився вчений, з 1970 року працює його меморіальний музей. В експозиції – зразки космічної техніки та спорядження, зокрема тої, що побувала в космосі.

Я вперше потрапив до музею у 1991 році і там прогулював пари. Щоб мене ніхто не бачив, я сідав і слухав музику,

– пригадав Харчишин.

Як пояснив український музикант, частиною експозиції музею є крісла з навушниками, де можна послухати "космічну" музику.



Харчишин радить відвідати музей Корольова / Фото Ukraїner, Анастасія Некипіла

Водонапірна вежа

Це історична та воєнно-стратегічна будівля Житомира, споруджена у 1898 році в стилі модерн. Під час Другої світової її використовували як пункт спостереження протиповітряної оборони.

Наприкінці 1950-х років вежа перестала виконувати основні функції. У 1983 році її реконструйовали під кафе "Ювілейне", але за кілька років знову повернули комунальникам.



Воднонапірна вежа має довгу історію / Фото Ukraїner, Анастасія Некипіла

У 2017 році учасники Школи урбаністики CANactions вподобали водонапірну вежу у Житомирі як навчальний об'єкт. Тоді провели всеукраїнський архітектурний конкурс.

А влітку 2018 обрали команду-переможця, яка буде осучаснювати вежу. Зараз це – один із неофіційних символів міста, який часто зображують на магнітах та листівках.

Мурал "Трисвіт"

У 2018 році на стіні однієї з 5-поверхівок у місті з'явився мурал "Трисвіт". У роботі площею 180 квадратних метрів зображено старослов'янську систему світобачення "Яв-Прав-Нав".

Згідно з цією системою, кожна істота, предмет чи явище мають своє місце і взаємодіють між собою.

Ідею малюнка команда художників виношувала впродовж року, а коли завершили, ця картина стала найбільшим об'єктом вуличного мистецтва у місті.



Величезний мурал у Житомирі / Фото Ukraїner, Анастасія Некипіла

Художник Дмитро Краб зазначив, що основа ідея цього малюнку присвячена нашим меншим друзям. "Кожна істота має право на існування – це основний посил", – пояснив він.

Драгонбот

Житомирський осередок драгонботу – один із найбільших в Україні. Це командний вид спорту, де учасники веслують на човнах завдовжки понад 12 метрів.

Каное у вигляді дракона можуть вмістити до 20 людей. В Україні драгонбот з'явився у 2004 році завдяки професійним спортсменам, які займались олімпійськими видами спорту.



У Житомирі є великий осередок драгонботу / Фото Ukraїner, Анастасія Некипіла

З 2015 року в Житомирі працює Федерація з веслування на човнах "Дракон". Її президент Дмитро Мороз підкреслив, що у драгонботі головне – злагодженість та наполегливість команди.

"Тут кожен охочий може відразу навчитись. І тут це набагато простіше, ніж в інших веслувальних видах спорту", – додав український тренер.

Гранітні скелі у Денишах

У селі Дениші, неподалік Житомира, збереглися руїни побудованого наприкінці ХІХ століття палацу родини Терещенків — українських землевласників і промисловців.

А попід берегом річки Тетерів простяглись гранітні скелі, що мають однакову із селищем назву. Це гранітні виступи Українського кристалічного щита, яким до мільярда років.



Гранітні скелі у Денишах / Фото Ukraїner, Анастасія Некипіла

Висота скель сягає 20 – 25 метрів, їхня протяжність – понад 150 метрів. Там тренуються і змагаються у пішохідному й гірському туризмі.

Крім цього, варто зауважити, що скеледром у Денишах має декілька секторів з десятками облаштованих маршрутів різної складності.

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