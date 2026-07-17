Це вартує підйому в 4 ранку: 5 локації, де зустріти найкрасивіший схід сонця у світі
Багато туристів мріють зустріти мальовничий світанок у новому місці під час відпустки. Водночас далеко не кожен готовий пожертвувати кількома годинами сну, щоб прокинутися ще до світанку. Проте у світі є локації, де ранній підйом не здається випробуванням, адже нагородою стають неймовірні панорами, хмари, підсвічені золотавим світлом, і момент, який запам'ятовується на все життя.
Тревел-експерти популярного туристичного путівника Lonely Planet розповіли про місця, де зустріли найкрасивіший схід сонця. Побачене залишилося у їхній пам'яті назавжди.
У яких місцях побачити найкрасивіший схід сонця?
1. Азорські острови, Португалія
Схід сонця на оглядовому майданчику Miradouro da Barrosa на острові Сан-Мігел – це щось дивовижне. Тут можна піднятися вище хмар і бачити, як розпечене сонце виходить з-за горизонту. Це все у поєднанні з краєвидом на безмежний Атлантичний океан. Бріджит ФітцГіббонс здалося ніби тут вона потрапила в інший вимір. Щоправда, прокидатися доведеться дійсно дуже рано, адже спершу слід піднятися на гору.
2. Північна територія, Австралія
Понад 500 мільйонів років тому тут утворилася вражаюча скеля Улуру, яка упродовж багатьох років була священною для аборигенів. Акація Габріель прожила в Австралії рік і ніколи не відчувала сильнішого єднання з країною, як спостерігаючи за сходом сонця, який відбивався від величезних скель. У той момент їй здавалося, що Улуру жива і рухається, адже її ландшафт під впливом сонячного проміння постійно змінювався. Це було дивовижне видовище, адже на світанку за ним можна спостерігати в абсолютній тиші.
3. Національний парк Хванге, Зімбабве
Чаміда Форд нещодавно повернулася з мандрівки Зімбабве, де провела багато часу на сафарі у найбільшому в країні заповіднику дикої природи – Хванге. Саме тут вона спостерігала найкрасивіші сходи сонця – коли прокидаєшся вдосвіта посеред дикої природи і бачиш, як слони і зебри також розпочинають свій день.
4. Національний парк Торрес-дель-Пайне, Чилі
Щоб побачити найкрасивіший світанок у своєму житті, Керолайн Трефлер прокинулася о 4 годині ранку і в повній темряві вирушила у гори. Дорогою вона страшенно змерзла й один раз навіть заблукала, але коли день почав сіріти стало зрозуміло, що усі зусилля цього вартували. Жінка побачила як сонце сходить над бірюзовим льодовиковим озером, забарвлюючи гранітні гірські вершини в золотисто-помаранчевий колір.
Цей дивовижний момент тривав недовго, бо зовсім скоро небо покрилося хмарами і пішов сніг. Туристка швидко вирушила назад, але була щаслива, що побачила цю красу на власні очі.
Національний парк Торрес-дель-Пайне / Фото saurav sarker
5. Аляска, США
Найкрасивіший світанок Сари Стокінг був зимовим і холодним. Вона разом з родиною ночувала у базовому таборі на Алясці, де туристи спостерігають за північним сяйвом, випадково прокинулася вдосвіта і побачила як у небі щось спалахує. Жінка швидко розбудила рідних і вони швидко зібралися на вулицю у холодний морозний ранок, щоб не пропустили цього видовища.
Різнобарвні вогні у небі все спалахували, а потім зійшло сонце і зафарбувало небо спочатку у рожевий, а потім у блідо-блакитний колір.
Світанок на Алясці / Фото Lonely Planet
Кожен світанок триває лише кілька хвилин, але саме ці миті нерідко стають найяскравішими спогадами з подорожі. Якщо заради них доведеться прокинутися рано-вранці – така жертва точно буде виправданою.