Це вартує підйому в 4 ранку: 5 локації, де зустріти найкрасивіший схід сонця у світі

Багато туристів мріють зустріти мальовничий світанок у новому місці під час відпустки. Водночас далеко не кожен готовий пожертвувати кількома годинами сну, щоб прокинутися ще до світанку. Проте у світі є локації, де ранній підйом не здається випробуванням, адже нагородою стають неймовірні панорами, хмари, підсвічені золотавим світлом, і момент, який запам'ятовується на все життя.

Тревел-експерти популярного туристичного путівника Lonely Planet розповіли про місця, де зустріли найкрасивіший схід сонця. Побачене залишилося у їхній пам'яті назавжди.

У яких місцях побачити найкрасивіший схід сонця?

1. Азорські острови, Португалія

Схід сонця на оглядовому майданчику Miradouro da Barrosa на острові Сан-Мігел – це щось дивовижне. Тут можна піднятися вище хмар і бачити, як розпечене сонце виходить з-за горизонту. Це все у поєднанні з краєвидом на безмежний Атлантичний океан. Бріджит ФітцГіббонс здалося ніби тут вона потрапила в інший вимір. Щоправда, прокидатися доведеться дійсно дуже рано, адже спершу слід піднятися на гору.

Схід сонця на острові Сан-Мігел / Фото Lonely Planet

2. Північна територія, Австралія

Понад 500 мільйонів років тому тут утворилася вражаюча скеля Улуру, яка упродовж багатьох років була священною для аборигенів. Акація Габріель прожила в Австралії рік і ніколи не відчувала сильнішого єднання з країною, як спостерігаючи за сходом сонця, який відбивався від величезних скель. У той момент їй здавалося, що Улуру жива і рухається, адже її ландшафт під впливом сонячного проміння постійно змінювався. Це було дивовижне видовище, адже на світанку за ним можна спостерігати в абсолютній тиші.

Схід сонця біля Улуру / Фото Lonely Planet

3. Національний парк Хванге, Зімбабве

Чаміда Форд нещодавно повернулася з мандрівки Зімбабве, де провела багато часу на сафарі у найбільшому в країні заповіднику дикої природи – Хванге. Саме тут вона спостерігала найкрасивіші сходи сонця – коли прокидаєшся вдосвіта посеред дикої природи і бачиш, як слони і зебри також розпочинають свій день.

Туристи у Національному парку Хванге / Фото Thabo Tyler Mpofu

4. Національний парк Торрес-дель-Пайне, Чилі

Щоб побачити найкрасивіший світанок у своєму житті, Керолайн Трефлер прокинулася о 4 годині ранку і в повній темряві вирушила у гори. Дорогою вона страшенно змерзла й один раз навіть заблукала, але коли день почав сіріти стало зрозуміло, що усі зусилля цього вартували. Жінка побачила як сонце сходить над бірюзовим льодовиковим озером, забарвлюючи гранітні гірські вершини в золотисто-помаранчевий колір.

Цей дивовижний момент тривав недовго, бо зовсім скоро небо покрилося хмарами і пішов сніг. Туристка швидко вирушила назад, але була щаслива, що побачила цю красу на власні очі.



Національний парк Торрес-дель-Пайне / Фото saurav sarker

5. Аляска, США

Найкрасивіший світанок Сари Стокінг був зимовим і холодним. Вона разом з родиною ночувала у базовому таборі на Алясці, де туристи спостерігають за північним сяйвом, випадково прокинулася вдосвіта і побачила як у небі щось спалахує. Жінка швидко розбудила рідних і вони швидко зібралися на вулицю у холодний морозний ранок, щоб не пропустили цього видовища.

Різнобарвні вогні у небі все спалахували, а потім зійшло сонце і зафарбувало небо спочатку у рожевий, а потім у блідо-блакитний колір.



Світанок на Алясці / Фото Lonely Planet

Кожен світанок триває лише кілька хвилин, але саме ці миті нерідко стають найяскравішими спогадами з подорожі. Якщо заради них доведеться прокинутися рано-вранці – така жертва точно буде виправданою.