Дивовижна осінь на горі Баба Род: про неї знають навіть не всі львів'яни

Восени Львів особливо дивовижний, коли дерева стають жовто-багряними. Побачити цю красу можна з висоти на горі Баба Род – маловідомій локації, звідки відкривається мальовнича панорама Львова.

Звідси добре видно Високий Замок, парк Знесіння, район Підзамче, Замарстинів та Збоїща, пише 24 Канал. Гора Баба Род стане чудовим місцем для осінньої прогулянки, фотосесії чи невеликого пікніка з краєвидом на місто.

Чим цікава гора Баба Род у Львові?

Гора розташована між вулицями Старознесенською та Польовою, а її висота становить 294 метри. Це місце має давню історію. Колись тут було слов’янське капище, присвячене Роду та Рожаниці, а також городище. Пізніше, вже за християнських часів, неподалік звели церкву Вознесіння.

Сьогодні на вершині встановлені пам’ятний хрест і державний прапор України, який присвятили Дню Незалежності. Звідси відкривається краєвид на різні райони Львова, а також добре проглядається Високий Замок.

Як дістатися до гори Баба Род?

Щоб знайти цю локацію, потрібно доїхати до готелю Kavalier Boutique. Далі слід спуститися вулицею до скульптури Богородиці, повернути ліворуч і піднятися стежкою на гору.

На вершині можна помилуватися осінньою панорамою Львова, зробити фотографії на тлі міста або влаштувати невеликий пікнік. Особливо мальовничою гора стає в період, коли навколишні дерева вкриваються золотим і багряним листям.

Де розташована гора Баба Род: дивіться на картах