Зараз ідеальний час побачити Дубай: які ціни на бюджетний і розкішний відпочинок

У січні в Дубаї погода значно комфортніша, аніж влітку. Вже нема виснажливої спеки з пекельним сонцем, а тому можна комфортно гуляти містом і купатися в морі.

Середньодобова температура у Дубаї в січні коливається у межах +24 градуси. Daily Mail назвав найкращі варіанти розміщення у цьому розкішному місті для бюджетних мандрівників і тих, хто не рахує гроші. Про це повідомляє 24 Канал.

Який готель обрати у Дубаї для недорогої відпустки?

Експерти радять готель Rove Downtow, який має креативний інтер'єр. Вестибюль готелю прикрашають химерні витвори мистецтва, зроблені з найрізноманітніших предметів – старих велосипедів, паранджі тощо. Водночас у всіх номерах є душ з ефектом дощового лісу, а з багатьох спалень відкривається вид на Бурдж Халіфа.

Двомісні номери у цьому готелі коштують від 8 500 гривень за ніч. Сніданок у готелі краще не замовляти, бо він тут не дуже смачний. Експерти радять пройтися до зони City Walk, де є безліч ресторанів.

Для порівняння – ціни в Emily Resort біля Львова стартують від 11 тисяч за ніч. Щоправда, тут у вартість входить користування спа-комплексом.

А де відпочити дорого і розкішно?

Якщо вам хочеться справді розкішного відпочинку і питання вартості номера взагалі не стоїть, тоді варто забронювати готель Atlantis The Palm. Цей комплекс передає всю атмосферу Дубаю – він величезний, дуже яскравий і абсолютно неймовірний.

На території готелю є аквапарк, акваріум, в якому живе близько 70 тисяч морських мешканців, 34 ресторани тощо. Номер варто бронювати на якомога вищому поверсі, щоб з нього відкривався вид на штучний острів у формі пальми, на якому й побудований готель.

Зауважимо, що Atlantis The Palm був відкритий у 2008 році і став першим курортом на острові Пальма Джумейра. Як пише Вікіпедія, відкриття готелю супроводжувалося величезною кількістю феєрверків – значно більшою, ніж на Олімпійських іграх у Пекіні, які відбулися у тому ж році.

Проживання у цьому готелі коштує від 87 тисяч гривень за ніч.

Де ще можна відпочити в січні?

Експертка з подорожей Келсі Генрікс назвала 7 найкращих напрямків для теплої відпустки в січні. У цих місцях температура повітря коливається у межах +22…+30 градусів, світить лагідне сонце, а вода в морі або океані – приємна для купання. До списку, окрім Дубаю, увійшли Таїланд, Мальдіви, Марракеш та інші. Це найкращі локації для того, щоб з холодної зими потрапити у справжнє спекотне літо.