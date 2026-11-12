Не виправдають очікування: 6 популярних напрямків, яких радять уникати у 2027 році

Кожного року туристичне видавництво визначає напрямки, які потерпають від надмірного напливу мандрівників. До переліку потрапляють місця, де масовий туризм створює проблеми для місцевих жителів, довкілля і туристичної інфраструктури.

У новому Fodor’s No List 2027 експерти назвали 8 популярних напрямків, які краще уникати наступного року. Серед них є відомі європейські курорти, а також екзотичні місця в Азії та Африці.

Через велику кількість відвідувачів у цих локаціях зростає обсяг забудови, поширюється короткострокова оренда житла тощо. Крім того, ціни на нерухомість стають недоступними для місцевих мешканців.

Насправді туризм може бути важливим джерелом доходу для місцевої економіки та допомагати зберігати культурну спадщину. Однак неконтрольоване зростання мандрівників здатне знищити саме те, що їх приваблює.

Які туристичні напрямки краще оминати?

Албанську Рив’єру. Популярність узбережжя призвела до активного будівництва готелів та апартаментів на мальовничих ділянках. Проте взимку та в міжсезоння ці нові об’єкти залишаються порожніми. Експерти радять звертати увагу на менш відвідувані регіони Албанії.

Амальфітанське узбережжя. Один з найвідоміших регіонів Італії продовжує приймати щоразу більше гостей. Туристичний потік почав ще більше зростати після відкриття аеропорту в Салерно. Найгірша ситуація тут в розпал сезону, коли місцева інфраструктура не справляється з кількістю відвідувачів.

Балі, Індонезію. Острів зіткнувся з проблемою утилізації відходів. Велика кількість туристів кожного року залишає після себе багато сміття, а місцевим бракує можливостей для переробки та вивезення.

Корсику, Францію. Через труднощі з постачанням продуктів регіону непросто забезпечувати всім необхідним надмірну кількість туристів.

Единбург, Шотландію. Столиця країни часто потерпає від масового туризму. Навіть транспортна система не завжди справляється з потоком людей, а поширення оренди житла скорочує пропозицію для місцевих жителів і витісняє їх з популярних районів.

Кіото, Японію. Велика кількість мандрівників створює проблеми для історичних районів міста. Через туристичний ажіотаж доступ до окремих локацій уже обмежують. Йдеться про історичний квартал гейш, куди перестали пускати туристів у деяких частинах.

Та попри застереження експертів, ці напрямки не варто викреслювати зі списку майбутніх подорожей назавжди. Важливо лише обирати менш завантажені періоди для поїздок.