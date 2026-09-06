Італійське село назвали найщасливішим місцем Європи: чим воно так вражає

Мальовниче село на Амальфітанському узбережжі очолило рейтинг найщасливіших місць для подорожей в Італії та Європі. Саме тут мандрівники залишають найбільше задоволених відгуків, описуючи позитивні емоції та відчуття щастя.

Йдеться про Позітано, яке експерти ірландської компанії зі страхування подорожей JustCover включили на перше місце.

Чим особливе Позітано?

Однією з причин популярності села є його розташування. Позітано буквально розташований на скелях, які омиває море, а схилі заповнені різнокольоровими пастельними будинками.

Щоб скласти рейтинг, фахівці проаналізували понад мільйон відгуків в інтернеті. Дослідження охопило 155 популярних напрямків відпочинку, а також різні типи туристичних локацій – від визначних пам’яток до курортів.

Серед відгуків дослідники особливу увагу звертали на слова туристів, які писали, що це місце "зробило їх щасливими".

Позітано набрав 69 балів зі 100 й посів 15-те місце у світовому рейтингу найщасливіших туристичних напрямків.

Вражаюче Позітано: дивіться відео

Насправді побачивши світлини цього італійського курорту, зовсім нескладно зрозуміти, чому воно отримує так багато захоплених відгуків. Позітано – це вузькі звивисті вулички, будинки насичених кольорів, стрімкі схили та панорами моря, які створюють майже казкову атмосферу.

Цю красиву картину доповнюють місцеві галькові пляжі з різнокольоровими смугастими парасольками, які часто можна побачити на фото у соцмережах.

Пляж у Позітано: дивіться відео

Популярність Позітано в останні роки суттєво зросла, а разом із цим загострилася проблема надмірного туризму. Особливо багато туристів сюди приїжджає влітку.

Однак тим, хто хоче насолодитися спокійною атмосферою, варто розглядати осінню поїздку. У цей період туристів стає менше, але погода залишається ще теплою.

До європейської десятки також потрапила Флоренція, яка посіла четверте місце. Рим опинився на десятій позиції. Місто Тулум у Мексиці очолило першу позицію найщасливішого місця.