Грибні місця України: які регіони вважаються найкращими для "тихого полювання"

Щороку з початком грибного сезону тисячі українців вирушають до лісів у пошуках білих грибів, лисичок, підберезників та опеньків. Проте далеко не всі місця однаково щедрі на лісові дари: в одних регіонах гриби трапляються зрідка, тоді як в інших досвідчені грибники збирають повні кошики лише за кілька годин.

В Україні немає універсальних правил, які гарантують вдале грибне полювання. Як розповів 24 Каналу міколог, науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Остап Богославець, більшість їстівних грибів росте саме у лісах, адже вони утворюють з коренями дерев особливий взаємозв'язок – мікоризу, завдяки якій гриби й рослини обмінюються водою, мінеральними та поживними речовинами. Втім, серед усіх грибних місць України є певні регіони, якій уже багато років вважаються найкращими.

Які регіони України вважаються найкращими для грибного полювання?

Справжньою грибною скарбницею України вже багато років залишаються Карпати. Проте вони не єдине місце, куди вирушають любителі "тихого полювання". Не менш популярним є Полісся: ліси Волинської, Рівненської, Житомирської та північної частини Київської області.

Завдяки великій кількості соснових і змішаних лісів тут часто знаходять білі гриби, підберезники, маслюки та лисички. Багатими на гриби також вважаються окремі ліси Чернігівської області, а також західних областей України, де поєднання вологи та густих лісів створює сприятливі умови для росту багатьох видів грибів. Втім, саме Карпати щороку приваблюють найбільше грибників завдяки різноманіттю лісів і тривалому грибному сезону.

Де саме у Карпатах найбільше грибів?

Карпатський регіон багатий на грибні місця, однак кожна місцевість має свої особливості. Верховина та Ворохта вважаються одними з найкращих локацій для пошуку білих грибів. Високогірне розташування та густі смерекові ліси створюють сприятливі умови для їхнього росту. Особлива лісова підстилка добре утримує вологу навіть після тривалих періодів без дощу.

У Микуличині, Татарові та Яблуниці, де переважають хвойні та змішані ліси, грибники часто знаходять не лише боровики, а і великі сімейства лисичок і маслюків. Близькість до природоохоронних територій також сприяє екологічній чистоті місцевих лісів.

Славське та Пилипець відомі своїми буковими лісами. Тут грибний сезон нерідко починається раніше, а серед найпоширеніших знахідок: підберезники, підосичники та ароматні лісові печериці.

Ще одним популярним напрямком є Яремче та Микуличин. Окрім мальовничих краєвидів і водоспадів, ці місця славляться осінніми опеньками. Багато маршрутів проходять схилами, які підходять навіть для тих, хто лише починає знайомство з грибним полюванням.

Окремої уваги заслуговує Закарпаття. Найтепліші райони області відкривають грибний сезон раніше за інші регіони України. У дубових і грабових лісах уже на початку літа можна знайти королівські білі гриби.