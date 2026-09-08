Золота осінь триває найдовше в цих місцях: 10 найкращих куточків Європи

Восени зелене листя набуває жовтих, помаранчевих та насичено-багряних відтінків. Досить часто туристи вирушають в подорож саме в цю пору, щоб побачити й сфотографувати осінні пейзажі.

На тлі різнокольорового листя особливо мальовничо виглядають старовинні вулиці, замки та природні локації, пише Travel Off Path.

Традиційно насолодитися яскравим листям можна до кінця жовтня, поки вітряна погода в листопаді не зірве його з дерев. Проте у Європі спостерігати за осіннім сезоном можна значно довше. Цьому сприяє різний рельєф континенту – від високогірних районів Альп до глибоких річкових долин.

Завдяки географічним особливостям милуватися осінню в різних куточках Європи можна протягом кількох місяців.

Де в Європі найдовше триває золота осінь?

Баварські Альпи, Німеччина

Жовте листя у високогір’ї з’являється у вересні, а в низинах золоту осінь можна спостерігати аж до листопада.

Озеро Блед, Словенія

Неймовірні помаранчеві, жовті та червоні відтінки листя тут зберігаються до початку листопада.

Трансильванія, Румунія

Залежно від висоти лісовий покрив Карпатських гір змінює колір протягом кількох тижнів.

Доломіти, Італія

Хвойні модрини в Доломітах наприкінці жовтня стають яскраво-золотистими й зберігають свій колір аж доки в листопаді не випаде сніг.



Доломітові Альпи восени дивовижні / Фото Pexels

Долина Енгадін, Швейцарія

Місцевість має густі модринові ліси, які зберігають яскраві жовті відтінки продовж кількох тижнів.

Шотландське нагір’я, Сполучене Королівство

Тут мандрівники можуть спостерігати подвійну осінь. У вересні верес набуває фіолетового відтінку, а тоді його дуби й берези змінюють кольори аж до листопада.

Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія

Озера в цьому парку розташовані на різній висоті, тому дубові та букові ліси змінюють колір від верхніх озер до нижнього каньйону.

Лапландія, Фіндяндія

Золота осінь на півночі країни починається ще на початку вересня й повільно спускається на південь, тому туристи можуть стежити за зміною кольорів впродовж всієї осені.

Гальштат, Австрія

Пишні букові ліси тут залишаються золотистими аж до кінця жовтня, оскільки великі альпійські озера пом’якшують місцеві температури.

Долина Дору, Португалія

Яскраві кольори аж до кінця листопада тут можна спостерігати завдяки терасовим виноградникам, листя яких після збору урожаю забарвлюються у жовто-багряні кольори.