Чому Юрій Іллєнко мав дві дати народження і де насправді він з'явився на світ

Доля кидала легендарного режисера Юрія Іллєнка у сибірську тайгу та на околиці Москви. Але його коріння завжди залишалося тут, в Україні.

Народився Іллєнко у Черкасах, хоча з датою цієї події є певна плутанина. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Хто такий Юрій Іллєнко і де він народився?

Юрій Іллєнко – один із найвідоміших українських режисерів та операторів, до доробку якого належить і культовий фільм "Білий птах з чорною ознакою". А народився Іллєнко в Черкасах – і саме цей факт часто згадують у контексті його біографії як символічний початок шляху митця, що згодом став важливою постаттю в історії українського кінематографа.

Іллєнко вирізнявся сміливою візуальною мовою, увагою до символів і глибоким відчуттям української культури. Саме його операторська робота у стрічці "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова заклала фундамент для явища, яке згодом назвуть українським поетичним кіно.

Попри світове визнання, життєвий шлях митця пробивався серед драматичних поворотів радянської дійсності. Друга світова війна змусила родину евакуюватися, а дитинство майбутнього генія минуло в суворих умовах сибірської тайги та у важкій праці на шкідливому заводі у Підмосков'ї.

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Але ці випробування лише загартували його характер. Протягом усього життя Іллєнко залишався безкомпромісним творцем і безстрашним захисником української культури, через що постійно перебував під жорстким тиском радянської цензури. Його кінострічки забороняли й клали на полицю, але їхній автентичний голос і візуальна велич подолали всі перепони.

Цікавий факт: бюрократична плутанина того часу подарувала Юрію Іллєнку дві дати народження. Насправді режисер з'явився на світ 9 травня 1936 року, проте в місцевому РАЦСі немовля зареєстрували лише 18 липня. Липнева дата офіційно потрапила у паспорт, і згодом у багатьох енциклопедіях та довідниках виник "розкол".

Що подивитися у Черкасах туристу сьогодні?

Черкаси – це місто на Дніпрі, яке часто недооцінюють, хоча тут є і великі панорами, і знакові історичні місця, і простори для спокійного відпочинку. Одне з найвідоміших місць там – набережна. Тут відкриваються широкі краєвиди на Кременчуцьке водосховище, можна пройтися вздовж води, побачити човни, причали, відпочити на лавках або просто подивитися на ріку.

Ще одна важлива точка – міський парк "Сосновий бір" (місцеві звуть його "Ювілейний", бо колись той називався "50-річчя Жовтня"). Це велика зелена зона, де можна сховатися від міського шуму, покататися на атракціонах, прогулятися алеями або вийти ближче до схилів над Дніпром.

Поруч із парком часто починають маршрут до Долини троянд – однієї з найвідоміших рекреаційних зон Черкас. Це місце люблять за відкритий простір, клумби, вид на воду й затишну атмосферу для неквапливих прогулянок.

Що робити туристу у Черкасах: дивіться відео uzolimanko

Більшість туристів не оминають Свято-Михайлівський собор. Це один із найбільших православних храмів України, який одразу привертає увагу масштабом. Тут білий фасад, високі куполи, впорядкована територія, а ще собор добре видно з різних точок міста, і він уже давно став однією з візитівок Черкас.

До слова: серед мальовничих куточків Черкас є й храм Білого Лотоса – місце, яке вражає не лише архітектурною красою, а й незвичайним поєднанням духовності, бойових мистецтв та символізму. Можливо, він є навіть найбільшим буддійським храмом у Європі.

Варто звернути увагу й на Черкаський обласний краєзнавчий музей. Це місце, яке допомагає зрозуміти, як формувався регіон, і чому Черкаси мають таке важливе місце у Центрі України.

У місті також варто прогулятися бульваром Шевченка – це головна магістраль, де зосереджене повсякденне життя, магазини, кав'ярні, адміністративні будівлі та транспортні вузли. Саме тут добре відчувається ритм Черкас – спокійний, без надмірної метушні, але дуже живий.

Не менш цікавий Холодний Яр, хоча це вже не самі Черкаси, а територія області. Це місце має особливе значення через історію повстанського руху, природні ландшафти та монастирські й меморіальні локації. Якщо є час на виїзд за місто – Холодний Яр обов'язково варто вмістити у поїздку.