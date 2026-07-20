Мер Києва Віталій Кличко народився за тисячі кілометрів від України: що це за місце

Історія Віталія Кличка починається значно раніше за його чемпіонські титули та політичну кар'єру. А ще й у місці, яке для багатьох стане несподіванкою.

Адже народився старший брат Володимира Кличка у Біловодському на території тодішньої Киргизької РСР. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Де насправді народився Віталій Кличко?

Віталій Кличко народився 19 липня 1971 року у селищі Біловодське. Нині воно належить до Чуйської області Киргизстану, а в ті часи було адміністративним центром Московського району Киргизької РСР. Цікаво, що до 1961 року Біловодське мало назву Сталінське.

Батько майбутнього боксера-чемпіона був кадровим військовим ВПС СРСР, який згодом здобув звання генерал-майора авіації України. Радянських офіцерів регулярно переводили, і от на початку 1970-х років Володимира Родіоновича Кличка скерували до Киргизької РСР, де неподалік села Біловодське дислокувалися радянські військові об'єкти, зокрема велика авіабаза у сусідньому місті Кант.

Через специфіку радянської військової служби батька брати Віталій та Володимир народилися навіть у різних країнах. Молодший брат з'явився на світ у місті Семипалатинськ, нині Семей, у Казахстані, що відоме як місце ядерних випробувань СРСР.

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Що у Біловодському дивитися туристу?

Сьогодні у селищі Біловодське можна побачити не лише сліди минулого, а й спокійний, майже провінційний ритм життя Центральної Азії. Хоча саме ця точка на мапі – не столиця, не курортний магніт і не місце паломництва фанатів боксу.

Біловодське – це про тиху, майже непоказну пам'ять радянської епохи, степовий горизонт і відчуття простору, яке в сучасному світі вже стало розкішшю. Сам населений пункт розташований у Чуйській долині, неподалік Бішкека, і доїхати туди значно простіше, ніж здається, а сама дорога стає окремою частиною враження.

Киргизстан у цій частині країни відкривається без різких спецефектів – з широкими полями, прямими дорогами, низькими будівлями й атмосферою місця, де час ніби рухається повільніше. Мабуть, саме у цьому несподівана привабливість Біловодського.

Для допитливого мандрівника тут буде нагода й розширити маршрут. Загалом, найкращий спосіб дивитися на Біловодське – як на зупинку у ширшій подорожі Чуйською долиною та околицями Бішкека.

Чуйська область загалом відома тим, що поєднує близькість до столиці Киргизстану з відчуттям більш відкритого, сільського простору. Тож поїздка сюди може стати не лише візитом у місце народження легенди боксу, а й коротким зануренням у зовсім інший тип Центральної Азії – без гірського пафосу, а з естетикою рівнини.

Іноді найцікавіші подорожі починаються там, де відсутні натовпи, а є лише дорога, тиша й велика історія.