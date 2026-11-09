Це місто стало другим домом для Віктора Чукаріна – семиразового олімпійського чемпіона

Віктор Чукарін – український гімнаст, який став абсолютним олімпійським чемпіоном і одним із найвидатніших спортсменів свого часу. Він пройшов через Другу світову війну, пережив полон у 17 концтаборах, але зміг повернутися до спорту та досягти світового визнання.

Раніше 24 Канал уже детально розповідав про життя та спортивну кар'єру Віктора Чукаріна. Цього разу пропонуємо більше дізнатися про місця, з якими пов'язана його історія: село, де він народився, та Львів, який згодом став для спортсмена другим домом і містом, де продовжився його життєвий та спортивний шлях.

Де народився Віктор Чукарін і що відомо про його рідне село?

Віктор Чукарін народився 9 листопада 1921 року в селі Красноармійське, яке нині має назву Хрещатицьке. Воно розташоване на Донеччині, приблизно за 18 кілометрів від Новоазовська. Історія населеного пункту почалася ще у 1815 році. Спочатку це було німецьке лютеранське поселення Решендорф. Згодом село отримало назву Красноармійське, яку носило до 2016 року.

Цікавим є походження символіки села. На гербі зобразили волошку та хвилясту стрічку, що символізують балку Волошську, яка бере початок у центрі населеного пункту. Ще одним елементом стала троянда Лютера – нагадування про німецьких колоністів-лютеран, які жили тут.



Як виглядає герб села / фото Едуард Савченко

Нині Хрещатицьке перебуває на тимчасово окупованій території. Російська військова агресія призвела до того, що населений пункт опинився під окупацією ще у серпні 2014 року.

Де розташоване село Хрещатицьке: дивитись на картах

Що цікавого подивитися туристам у Львові?

Львів відомий не лише площею Ринок, старовинними вуличками та кав'ярнями. Тут є чимало менш очевидних локацій, які допоможуть побачити місто з іншого боку.

Личаківський цвинтар

Це не просто місце поховання, а справжній історичний простір просто неба. Тут спочивають відомі українські письменники, митці та громадські діячі. Саме тут похований і Віктор Чукарін. Семиразовий чемпіон Олімпійських ігор пішов із життя у віці 62 років.

Пам'ятник Віктору Чукаріну у Львові / фото Ukraine History

Музей "Арсенал"

Тим, хто цікавиться історією, варто завітати до музею "Арсенал". Тут зібрали колекцію старовинної зброї та обладунків різних епох. Відвідувачі можуть побачити, як змінювалося озброєння протягом століть, а також роздивитися вироби майстрів-зброярів. Це цікава нагода зазирнути в минуле не лише через книги, а й через справжні історичні експонати.

Музей "Арсенал" / фото Lviv Travel

Парк "Високий замок"

Якщо хочеться ненадовго залишити гамірні вулиці позаду, можна вирушити до парку "Високий замок". Це простір для неспішних прогулянок серед зелені, де можна відпочити від міської метушні та помилуватися краєвидами Львова.



Парк "Високий замок" / фото Lviv Travel

Львівський органний зал

Ця локація цікава не лише музикою, а й історією самої будівлі. Колись тут був костел, згодом приміщення використовували для інших потреб, а у 1969 році відкрили органний зал.

Сьогодні тут виконують класичну музику, світові хіти та саундтреки до відомих фільмів. Також організовують концерти при свічках. А ще відвідувачі можуть піднятися до оглядового майданчика в одній із веж і дорогою роздивитися музичні інструменти, розміщені просто на сходах.

Як виглядає органний зал / інстаграм lvivorgan

Музей "Тюрма на Лонцького"

Для тих, хто хоче глибше познайомитися з історією України, варто відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів. Експозиція розповідає про людей, які постраждали від тоталітарних режимів.

Як виглядає локація: дивитись відео

Тут можна побачити колишній кабінет слідчого, фотолабораторію, де виготовляли знімки заарештованих, а також зазирнути до камер через спеціальні віконця. Відвідування музею залишає сильне емоційне враження, а вхід сюди безкоштовний.

Оглядовий майданчик "Вернісаж"

Побачити історичний Львів із висоти можна на шостому поверсі торгового центру "Вернісаж", неподалік площі Ринок. Звідси відкривається панорама старої частини міста, а знайомі вулиці та архітектурні пам'ятки постають зовсім в іншому ракурсі.

Оглядовий майданчик "Вернісаж" / фото надані для 24 Каналу

Особливість цього місця – безкоштовний вхід і невелика кількість відвідувачів, тож тут можна спокійніше насолодитися краєвидом.