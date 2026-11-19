Михайло Мудрик опинився в центрі гучного скандалу через позитивний допінг-тест на мельдоній. У нещодавньому інтерв'ю футболіст розповів, як заборонена речовина могла потрапити в його організм, та звинуватив у цьому організацію процесів у збірній України.

Михайло Мудрик розповів про обставини допінгового скандалу в інтерв'ю Дмитру Гордону. Під час майже двогодинної розмови футболіст заявив, що мельдоній міг потрапити в його організм під час зборів національної команди, а також розкритикував організацію роботи збірної України.

Михайло Мудрик народився 5 січня 2001 року в Краснограді (теперішня назва – Берестин) Харківської області. У січні 2023 року Мудрик перейшов до лондонського "Челсі", а у вересні 2026 року футболіст вирушив в оренду до "Тоттенгема".

Чим відоме рідне місто Мудрика на Харківщині?

Берестин розташований приблизно за 100 кілометрів на південний захід від Харкова, на берегах річки Берестової. До 1922 року місто мало назву Костянтиноград, згодом його перейменували на Красноград. У 2024 році населений пункт отримав сучасну назву Берестин.

Історія міста налічує майже 3 століття. Однією з перших важливих споруд на його території стала Бєльовська фортеця, закладена 11 серпня 1731 року. Вона входила до системи Української оборонної лінії. Згодом навколо фортеці почало розростатися поселення.



Архівне фото Бєльовської фортеці / фото Анжеліки Манучарян

Сучасне фото Бєльовської фортеці у 2024 році / фото Анжеліки Манучарян

Де розташований Берестин: дивитись на картах

Які ще цікаві місця можна побачити в Берестині?

Однією з головних культурних пам'яток міста є Берестинський краєзнавчий музей імені Порфирія Мартиновича. Його заснували у 1922 році, а назвали на честь українського живописця, графіка та етнографа. Музей належить до найстаріших краєзнавчих закладів Харківщини.

Берестинський краєзнавчий музей імені Порфирія Мартиновича / фото V1snyk

Він має 38 експозиційних залів загальною площею понад 2500 квадратних метрів. У його фондах зберігається близько 35 тисяч предметів. Найбільше уваги відвідувачів привертають природнича та історична експозиції, а також картинна галерея, яку відкрили на території музею у 1982 році.

Ще одна історична пам'ятка – Іванівський форт, або фортеця Святого Іоанна. Його збудували у 18 столітті як частину Української оборонної лінії. За планом споруда мала форму квадрата зі сторонами приблизно 100 метрів, а на кожному з чотирьох кутів розташовувалися бастіони. Зовнішній периметр укріплення захищали глибокі рови.

Іванівський форт, або фортеця Святого Іоанна / фото Find-way.com

З території фортеці відкриваються краєвиди на долини річок Берестової та Берестовеньки. Проте місцевість навколо укріплення поступово заростає чагарниками та високою травою, а на шляху трапляються глибокі балки. Тому прогулянка до пам'ятки може бути непростою.