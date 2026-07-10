Тут народився Кучма і гостював Путін: як живе прикордонне село Чайкине на Чернігівщині

Рідне село другого президента України Леоніда Кучми на Чернігівщині колись вражало розкішною інфраструктурою та золотими куполами. Але сьогодні воно змушене виживати під постійними ворожими обстрілами.

Історія цього прикордонного куточка приховує чимало цікавого, зокрема візит несподіваного гостя та долю унікального чотирирівневого маєтку. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Де народився Леонід Кучма і які зміни пройшло його рідне село?

10 липня 1994 року у 2 турі президентських виборів Леонід Кучма здобув перемогу, набравши 52,1% голосів і випередивши Леоніда Кравчука. Ця дата назавжди змінила політичну мапу країни. Та мало хто знає, де саме розпочався життєвий шлях людини, яка на ціле десятиліття визначила вектор розвитку нашої держави.

Рідне село другого президента України Леоніда Кучми – Чайкине, що на Чернігівщині. Майбутній політик народився там 9 серпня 1938 року. Сьогодні село переживає нелегкі часи через близькість до кордону з ворогом, але зберігає дивовижну історію та унікальну архітектурну спадщину.

Сам Кучма згадував, що фактично народився на лісовому кордоні, де його батько працював лісником. Тож Чайкине Новгород-Сіверського району було його справжнім родинним гніздом – туди ж сім'я повернулася після Другої світової війни.

Ось який вигляд мав один із візитів Кучми у Чайкине у мирніші часи: дивіться відео Новгород-Сіверськаміськарада

За часів свого президентства Леонід Кучма перетворив рідне Чайкине на справжній зразок благоустрою – тут з'явилися асфальтовані дороги, газ, нові адміністративні будівлі, сучасна школа, дитячий садок і навіть готель. Головна вулиця села й названа на честь політика.

Місцевою архітектурною перлиною є велична церква Святої Параскеви – з куполами, вкритими сусальним золотом. Кажуть, вона також названа так і на честь матері експрезидента – Параски Трохимівни.

На місці старої дерев'яної батьківської хати у 2000 – 2003 роках виріс розкішний чотирирівневий цегляний особняк площею близько 600 квадратних метрів. Утім, зрештою, за свідченнями місцевих, велику залу на 4 поверсі віддали під дитячу бібліотеку, а сам Кучма зупинявся у цьому будинку лише під час рідкісних приїздів.

Цікавий факт. У кінці червня 2004 року Леонід Кучма привозив у Чайкине Володимира Путіна після спільного саміту. Тоді російський диктатор на власні очі бачив розбудовану інфраструктуру та маєток українського лідера. Сьогодні ж, за іронією долі, саме російська армія Путіна нещадно нищить це прикордонне село.

Цікаві факти з біографії Леоніда Кучми: дивіться відео 24Канал

Де зараз Леонід Кучма? Другий президент України, попри поважний вік та регулярні ворожі атаки, залишається в Україні. Експолітик разом із близькими перебуває у Києві та переживає щотижневі обстріли столиці. Леонід Кучма зізнався, що морально готовий до таких випробувань ще з дитинства, коли під час Другої світової війни його родині доводилося щодня ховатися у льоху від нацистських бомбардувань.

Як живе прикордонне село Чайкине сьогодні в умовах війни?

Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, мальовниче Чайкине, розташоване всього за 9 кілометрів від російського кордону, змушене виживати під постійними ворожими обстрілами. Через регулярні атаки артилерії та дронів з 300 довоєнних мешканців у селі залишилося трохи більш як половина.

Єдиний багатоквартирний будинок, зведений у 2004 році, повністю зруйнований влучанням БпЛА. Церква Святої Параскеви наразі зачинена, священник виїхав після чергових обстрілів – проте місцеві жителі продовжують триматися за рідну землю, порають городи та вірять у краще.

Постраждали також корпуси ковбасного та консервного цехів місцевого продовольчого підприємства, яке тривалий час забезпечувало роботою жителів громади. Відтак на початку липня 2026 року військове командування ініціювало обов'язкову евакуацію з 19 прикордонних населених пунктів Чернігівщини, серед яких і Чайкине.