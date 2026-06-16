Лебеді прилетіли у рік його смерті: куди їхати, щоб побачити рідний край Івана Миколайчука

На правому березі Черемошу, там де гори Буковини ще тільки готуються стати Карпатами, ховається це маленьке село. І саме там народилася людина, чиє ім'я знає кожен, хто хоч раз бачив "Тіні забутих предків".

Це Чортория – місце, звідки вийшов Іван Миколайчук. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Параджанов назвав його генієм народу: що варто знати про Івана Миколайчука?

Іван Миколайчук – це саме той чоловік, якого Сергій Параджанов назвав найбільш народним генієм, якого він знав. А народився майбутній геній кіно 15 червня 1941 року у селі Чорториї поблизу Кіцмані у Чернівецькій області.

Акторським мистецтвом Іван захопився ще з дитинства – у 12 років грав у сільському самодіяльному театрі. У кіно дебютував студентом – у курсовій режисерській роботі Леоніда Осики "Двоє".

Згодом Миколайчук став видатним українським кіноактором, сценаристом, режисером та письменником. На жаль, прожив він лише 46 років, з яких половину провів на знімальних майданчиках.

Загальне визнання прийшло після головних ролей у "Сні" та "Тінях забутих предків" Параджанова. Останні здобули 39 міжнародних нагород на кінофестивалях у 21 країні, потрапивши на перше місце у рейтингу найкращих фільмів в історії українського кіно від Dovzhenko Centre.

Чортория та Лебедине озеро: дивіться відео TOXA_TRAVEL

Чортория на Буковині – село на Черемоші, де народився Миколайчук

Чортория нині є селом Вижницького району Чернівецької області. Воно розташоване поблизу Кіцмані на правому березі річки Черемош та за приблизно 40 кілометрів від Чернівців, і багато цікавого пропонує туристам – замок-палац, дерев'яну церкву, озера з лебедями тощо.

Односельці розповідали, що того року, коли помер Іван Миколайчук, до Чорториї прилітали лебеді, яких прозвали "Івановими". З кожним роком граційних птахів прилітає все більше – тож там утворили природний заказник, а озеро так і називають – Лебедине.

Звісно, є там і Мистецько-меморіальний музей-садиба Івана Миколайчука. Це наукова реконструкція хати, де жила родина Миколайчуків – там усе так, як було за життя актора: синя призьба, маленькі віконця, лавиця біля хати, кам'яні жорна у сінях, старий ткацький верстат, рушники на стінах і валізка, з якою Іван їздив до Чернівців на навчання.

До слова, у Чернівцях також працює культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, створений у відреставрованому старому кінотеатрі. А у червні щороку (з 13 по 20 числа у 2026) у місті проводять фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN", присвячений його пам'яті.