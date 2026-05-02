Тут можна зустріти знаменитого футболіста: що побачити у рідному місті Девіда Бекхема

Зірка англійського футболу Девід Бекхем 2 травня святкує свій 51-й рік народження. За своє життя капітан збірної Англії багато переїжджав та жив на різних континентах, однак рідне місто – особливе для Бекхема. Тож ми вирішили розповісти, що саме варто побачити у ньому туристам.

Девід Бекхем народився у районі Лейтонстоун у східній частині Лондона у 1975 році. З дружиною Вікторією він часто змінював місце проживання та придбав елітну нерухомість у багатьох країнах світу. Зараз футболіст здебільшого проживає у Лондоні, адже обожнює рідне місто. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Де у Лондоні побачити Девіда Бекхема?

Як пише Grazia Daily, основним місцем проживання зіркової родини є їхня розкішна резиденція у вікторіанському стилі у престижному районі Голланд-Парк, що у західній частині Лондона. Це спокійний зелений район, де здебільшого живуть знаменитості. Серед сусідів Бехкемів є Елтон Джон, Робі Вільямс та інші зірки.

Туристи можуть погуляти районом Голланд-Парк, завітати у Кіотський сад, Оперний театр та місцеві ресторани. І хто зна, можливо, саме там ви натрапити на когось з Бекхемів. За інформацією Hello, сини Бекхема часто гуляють алеями Голланд-Парком, сусіднім районом Ноттінг-Гілл та жвавим районом Сохо.

Сад у Голланд-Парку / Фото Depositphotos

Що подивитися туристам у Лондоні?

Туристичний путівник Lonely Planet радить розпочати знайомство з Лондоном з прогулянки вздовж Темзи через культурний квартал Південний берег. Саме тут можна побачити всі найпопулярніші локації Лондона: колесо огляду "Лондонське око", Біг-Бен, пішохідну набережну Queen's Walk тощо.

Обов'язково треба відвідати Лондонський тауер, мури якого наче переносять у минуле. Ця фортеця – це справжня історична подорож, в якій можна відчути дух Англії минулих століть. Експерти радять приїжджати сюди якомога раніше, щоб встигнути дослідити всі найцікавіші місця та почути їхню історію.

Ще одним важливим символом Лондона і Великої Британії загалом є Вестмінстерське абатство. Колись тут коронували майже всіх англійських монархів. Також тут відбувалися королівські весілля та поховання. Сюди краще йти з самого ранку, щоб уникнути натовпу туристів.

Вестмінстерське абатство у Лондоні / Фото Depositphotos

У Лондоні є чимало цікавих музеїв, які варто відвідати туристам. Один з найцікавіших – Музей природознавства. До слова, вхід у музей безкоштовний, потрібно лише заздалегідь забронювати квиток – за посиланням. Тож таку нагоду не варто пропускати.

Музей природознавства у Лондоні / Фото Depositphotos

У Лондоні є чимало всього цікавого і це місто точно не побачиш повністю за одну поїзду.

Які місця у Лондоні радить побачити туристка з України?

Раніше ми писали про українку, яка побувала у Лондоні і розповіла, що тут варто побачити, а на що – краще не витрачати час. За словами дівчини, "Лондонське око" не вартує своїх грошей. Замість катання на колесі огляду за майже 2 тисячі гривень, вона радить піднятися на 50-й поверх багатоповерхівки Horizon 22. Звідси відкривається найкрасивіший вид на місто і це повністю безкоштовно.

Українка також порадила зайти у парк St. James, який розташований дорогою від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу, та відвідати Чайна-таун.