Після перемоги збірної України у матчі з Грузією увагу привернув Данило Сікан, який став автором єдиного гола. Та чи знають уболівальники, звідки родом футболіст? Його рідне місто має чимало цікавих місць, заради яких варто запланувати окрему подорож.

Данило Сікан народився 16 квітня 2001 року в Житомирі. Він грає на позиції нападника та представляє збірну України. До національної команди футболіст уперше долучився у вересні 2021 року – дебютував у матчі проти Казахстану.

Серед важливих досягнень Сікана – перемога на чемпіонаті світу серед команд до 20 років у 2019 році та бронзова медаль молодіжного чемпіонату Європи у 2023 році. На клубному рівні футболіст виступав за українські команди, а згодом продовжив кар'єру за кордоном.

Про те, як Данило Сікан прокоментував свій гол у матчі за збірну, читайте в окремому матеріалі 24 Каналу. До речі, раніше ми також розповідали, де народився інший футболіст збірної України Тарас Михавко.

Цікаві факти про Житомир

Місто мостів. У Житомирі є 13 мостів. Один із найбільших пішохідних мостів став популярним місцем зустрічей та прогулянок.

У Житомирі є 13 мостів. Один із найбільших пішохідних мостів став популярним місцем зустрічей та прогулянок. Батьківщина Сергія Корольова. Саме в Житомирі народився відомий конструктор космічних кораблів. Тут працює музей космонавтики – єдиний такий музей в Україні.

Саме в Житомирі народився відомий конструктор космічних кораблів. Тут працює музей космонавтики – єдиний такий музей в Україні. Одне з перших міст із трамваєм. Житомир став третім містом України, де з'явився трамвай.

Житомир став третім містом України, де з'явився трамвай. Торговий шлях греків. Житомир виник як портове торгове місто на берегах Тетерева. За часів його заснування річка була судноплавною.

Де розташований Житомир: дивитись на картах

Що подивитися у Житомирі?

Знайомство з містом можна розпочати з вулиці Михайлівської. Вона має лише 370 метрів завдовжки, проте тут зосереджено чимало красивих будівель початку 20 століття. Сьогодні в них працюють магазини, кафе та ресторани. Влітку вулицю прикрашають різнокольоровими парасольками, які створюють яскраву фотозону.

Кафедральний костел Святої Софії на Замковому майдані / фото Вікіпедії

Ще одна цікава пам'ятка неподалік – це кафедральний костел Святої Софії на Замковому майдані. Його звели у 1737 році, тому це одна з найстаріших будівель Житомира. Всередині можна побачити настінний живопис і ліпнину, а також послухати органну музику.

Будинок Серце на площі Перемоги / фото zhitomir.info

Любителям незвичайної архітектури варто знайти будинок Серце на площі Перемоги. Його почали зводити в середині 19 століття на невеликій ділянці між двома вулицями. Через особливу форму та гострі кути будівля з висоти нагадує серце, а якщо дивитися збоку – здається майже пласкою.

Шодуарівський парк / фото zhytomyr.travel

А якщо хочеться відпочити від міської архітектури, можна вирушити до Шодуарівського парку. Він розташований на березі річки Тетерів. Тут облаштовані велодоріжка вздовж набережної, велопарковки та оглядові майданчики, звідки можна помилуватися річкою.