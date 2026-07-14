Не з Чернівців: звідки родом колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. Політикиня народилася у Чернігові – місті, яке приваблює туристів багатовіковою історією, стародавніми храмами, легендарними Болдиними горами та Антонієвими печерами.

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. Саме тут вона здобула шкільну освіту, після чого вступила до Київського національного торговельно-економічного університету, а згодом розпочала кар'єру у бізнесі та державному управлінні.

Що насамперед варто побачити у Чернігові?

Як повідомляє Discover, однією з перших локацій, куди радять вирушити туристам, є Вал – історичне серце Чернігова. Саме тут зосереджено одразу кілька пам'яток княжої доби, які збереглися до наших днів. На Валу розташований Спасо-Преображенський собор, який тривалий час вважали найдавнішим храмом України.

Якщо уважно придивитися до його стін, можна побачити відкриті ділянки стародавньої кладки та давньоруську плінфу – пласку цеглу, з якої будували ще в 11 столітті.

Чернігівський Вал / фото Вікіпедії

Поруч височіє Борисоглібський собор, зведений у 12 столітті як усипальниця правителів Чернігова. За свою багатовікову історію храм неодноразово перебудовували, а сучасного вигляду він набув після повоєнної реставрації. Всередині працює музей, де можна побачити срібні ворота іконостаса, виготовлені на замовлення гетьмана Івана Мазепи.

Під час прогулянки Валом також варто звернути увагу на Чернігівський колегіум, який свого часу був одним із найпрестижніших навчальних закладів Лівобережної України.

Не менш цікавою є і будівля Лизогуба, яку ще називають будинком Мазепи. Вона є одним із небагатьох збережених житлових будинків у стилі козацького бароко, а з її підвалами пов'язують легенду про заховані скарби гетьмана. Ще одна візитівка Валу – це алея з гарматами. За легендою, їх місту подарував Петро І, хоча історики називають цю історію лише красивою легендою.



Як виглядає будинок Мазепи / фото chernex.org.ua

Чому варто побувати біля Десни та на Болдиних горах?

Після прогулянки історичним центром можна спуститися парковими сходами до Десни. Біля річки облаштований пішохідний місток, з якого відкриваються гарні краєвиди на воду та навколишню природу.

Неподалік розташована Катерининська церква – одна з найвідоміших архітектурних пам'яток міста, виконана у стилі козацького бароко. Саме її першою бачать мандрівники, які приїжджають до Чернігова з боку Києва.

Катерининська церква / фото Star61

Не менш цікавою локацією є Болдині гори. Колись тут налічували понад дві сотні курганів, а нині можна побачити кургани Гульбище та Безіменний. Під час археологічних розкопок у Гульбищі знайшли найбільший меч княжої доби, через що місцеві пов'язували це місце з народним героєм Іллею Муромцем.

Вид на Болдині гори / фото Test-off

Саме на Болдиних горах розташована Біла альтанка, яку сьогодні називають альтанкою кохання. Вона стала ще однією впізнаваною пам'яткою Чернігова.