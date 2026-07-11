Як Олена Пчілка влаштувала бунт у рідному місті та що там можна побачити сьогодні

Видатна письменниця та етнографка Олена Пчілка залишила глибокий слід в історії української культури, а її родинне гніздо на Полтавщині було справжнім центром тяжіння для тогочасної інтелігенції. Сьогодні це затишне місто запрошує мандрівників відкрити для себе унікальні меморіальні простори та маловідомі сторінки життя легендарної діячки.

Мовиться, звісно, про історичний Гадяч. І 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Які пристрасті вирували навколо родинного гнізда Олени Пчілки?

Не всі знають, але за величним образом "матері Лесі Українки" ховається постать неймовірної сили – перша українська жінка-академік, етнографка та затята борчиня за мову. Це Олена Пчілка – видатна діячка, що залишила колосальний слід у нашій історії.

А народилася вона у славетному козацькому місті Гадяч, серед мальовничих круч Полтавщини. Офіційні метричні записи родини Драгоманових свідчать, що сталося це 11 липня (29 червня за старим стилем) 1849 року.

Світ запам'ятає цю жінку під гучним псевдонімом Олена Пчілка, але з народження звали її Ольга Драгоманова. Радянська пропаганда роками намагалася стерти ці імена з історії, звівши роль видатної інтелектуалки до простого "ліберального додатка" до геніальної доньки.

До слова, саме Олена Пчілка заклала міцний фундамент для формування світогляду своєї найвідомішої доньки – Лариси, яку світ знає як Лесю Українку. Для тих, хто хоче доторкнутися до цієї частини історії видатної родини, чудовим туристичним маршрутом стане подорож до стародавнього міста Звягель, де минули перші 8 років життя Лесі. Тут діє чудовий літературно-меморіальний музей з автентичною атмосферою XIX століття.

Хто така Олена Пчілка – найцікавіше з біографії: дивіться відео TsikavaUkrayina

Проте Пчілка була справжнім ураганом національного відродження. Чого вартий лише її легендарний вчинок у Гадяцькій гімназії 1920 року, коли вона, попри більшовицький терор, вийшла на сцену та огорнула погруддя Тараса Шевченка забороненим синьо-жовтим стягом. Коли розлючений комісар зірвав прапор, ця залізна жінка не відступила ні на крок.

Гадяч для Олени Пчілки був справжнім місцем сили, де її родина з козацьким корінням плекала українські традиції. Садиба Драгоманових височіла на крутій горі над річкою Псел, де відкривалися краєвиди на вічнозелений сосновий бір. Саме тут, серед розкішної полтавської природи, формувалася майбутня письменниця та авторка фундаментальної праці "Український народний орнамент".

Згодом Олена Пчілка придбала в урочищі Голубівщина під Гадячем власну ділянку та звела там дивовижну дачу, назвавши її "Зелений Гай". Це місце миттєво перетворилося на справжній культурний хаб української еліти. Сюди на інтелектуальний вікенд з'їжджалися Микола Лисенко, Ольга Кобилянська, Климент Квітка та Фотій Красицький.

Господиня заснувала тут особливий лайфстайл – до обіду гості займалися творчістю, читали або рибалили на Пслі, а пополудні збиралися за великим столом для палких дискусій. На жаль, радянський режим панічно боявся цього вільного духу і вщент зруйнував унікальну садибу.

Зверніть увагу: у центрі Гадяча, у затишному дворику редакції газети "Рідний край", яку колись очолювала сама Пчілка, місцеві активісти створюють сучасний живий меморіальний простір. Без нудних бронзових бовванів, а з майданчиком для камерних концертів, лекцій та теплих творчих зустрічей просто неба.

Чим знаменитий Гадяч на Полтавщині: дивіться відео ГАДІЗГАДЯЧА

Козацькі підземелля та світовий центр хасидизму: що ще подивитися у Гадячі?

Окрім видатної літературної спадщини, Гадяч вражає своєю багатогранною історією, яка здатна здивувати навіть найвибагливішого мандрівника. Це місто свого часу було епіцентром європейської політики та досі зберігає унікальні таємниці різних культур. Ось на що варто звернути увагу передовсім:

Гетьманська столиця та підземні лабіринти. У XVII столітті за гетьманства Івана Виговського Гадяч став столицею Війська Запорозького. Саме тут підписали знаменитий Гадяцький договір. Сьогодні шукачі пригод можуть спуститися в легендарні гадяцькі підземелля – розгалужену систему козацьких оборонних ходів під історичним центром міста, де, за переказами, гетьмани ховали свої скарби.

У XVII столітті за гетьманства Івана Виговського Гадяч став столицею Війська Запорозького. Саме тут підписали знаменитий Гадяцький договір. Сьогодні шукачі пригод можуть спуститися в легендарні гадяцькі підземелля – розгалужену систему козацьких оборонних ходів під історичним центром міста, де, за переказами, гетьмани ховали свої скарби. Світова святиня хасидизму. Гадяч є одним із найважливіших центрів паломництва для євреїв з усього світу. На місцевому некрополі похований засновник руху Хабад – Шнеур Залман (Алтер Ребе). Щороку тисячі паломників приїздять сюди, а поруч із могилою зведено величний сучасний синагогальний комплекс "Адмор Азакен".

Гадяч є одним із найважливіших центрів паломництва для євреїв з усього світу. На місцевому некрополі похований засновник руху Хабад – Шнеур Залман (Алтер Ребе). Щороку тисячі паломників приїздять сюди, а поруч із могилою зведено величний сучасний синагогальний комплекс "Адмор Азакен". Архітектурні перлини та краєвиди Псла. Обов'язково відвідайте величний Свято-Успенський собор у центрі міста та завітайте до місцевого історико-краєзнавчого музею, де зберігаються унікальні козацькі артефакти. А для відпочинку на природі ідеально підійде прогулянка вздовж мальовничих круч річки Псел, яка дарує неймовірні панорамні краєвиди.

Загалом, подорож до Гадяча – це чудова нагода доторкнутися до джерел українського модерну та відчути незламний дух жінки, яка творила нашу культуру. А поруч із цим ще й немов самому прожити складний період козацької епохи.