Авторка фрази "Встав і вийшов!" та цьогорічна читачка Радіодиктанту: звідки родом Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва стала відомою як солістка гурту NikitA та фотомодель, чиї світлини публікувалися в Playboy. Після початку повномасштабного вторгнення вона відмовилася від співочої кар'єри та зосередилася на інших проєктах, а саме на розвитку застосунку з українськими аудіокнигами. Водночас мало хто знає, звідки родом артистка та чим може зацікавити її рідне місто туристів.

Даша Астаф'єва народилася 4 серпня 1985 року в місті Покрові Дніпропетровської області. Ще в дитинстві вона цікавилася модою та мріяла змінити власний стиль. Після школи дівчина вступила на режисерський факультет, де зацікавилася вокалом. Згодом переїхала до Києва, взяла участь у шоу "Фабрика зірок" і стала солісткою гурту NikitA.

Паралельно розвивалася її модельна кар'єра: у 2006 році Астаф'єва стала Playmate місяця українського Playboy, а наступного року отримала звання дівчини року за версією видання. Нині артистка працює над застосунком UnderBooks, який знайомить користувачів з аудіокнижками про історію та культуру України, а також продовжує зніматися як фотомодель.

Цьогоріч Даша Астаф'єва стала однією з тих, хто читав Радіодиктант національної єдності. А після завершення диктанту співачка не оминула увагою хейтерів, які критикували її участь у заході, та звернулася до них із відомою фразою: "Встав і вийшов!".

Однак історія Астаф'євої – це не єдина причина звернути увагу на Покров. Місто має власне історичне минуле, пов'язане зі скіфською спадщиною, козацтвом і розвитком гірничої справи.

Яка історія міста, де народилася Даша Астаф'єва?

Покров розташований у Дніпропетровській області. До 2 квітня 2016 року він мав назву Орджонікідзе – на честь Серго Орджонікідзе. Історія міста тісно пов'язана з видобутком марганцевої руди, проте його околиці зберігають сліди значно давніших епох. Перші шахтарські поселення почали виникати тут після того, як у 1883 році інженер-геолог Валеріан Домгер виявив багаті поклади марганцевої руди в басейні річки Солона.

Уже в 1886 році заснували Покровські копальні, де розпочали промисловий видобуток корисної копалини. Офіційною датою заснування міста вважають 1956 рік. Тоді кілька робітничих селищ, що сформувалися поблизу марганцевого рудника імені Орджонікідзе, об'єднали в місто з відповідною назвою.

Важливу роль у його розвитку відігравав і гірничо-збагачувальний комбінат. Але історія цієї місцевості почалася задовго до появи шахт і промислових підприємств. У 1971 році археолог Борис Мозолевський розкопав курган Товста Могила, де знайшов золоту скіфську пектораль – один із найвідоміших зразків античного ювелірного мистецтва.

Нині вона зберігається в Музеї історичних коштовностей України в Києві. З цією місцевістю також пов'язана історія запорозького козацтва. Понад 300 років тому на її території існували Базавлуцька та Чортомлицька Січі. З останньою тісно пов'язане життя і військова діяльність кошового отамана Івана Сірка.

Де розташований Покров: дивитись на картах

Що подивитися туристам у Покрові?

Площа парку становить 8,6 гектара. Тут облаштовані зелені зони, газони, клумби, топіарні скульптури та артоб'єкти. Для активного дозвілля є дитячий і тренажерний майданчики, скейт-парк, музичний фонтан та шахова алея зі столами для гри в шахи і нарди. Набори шахів і шашок можна взяти безкоштовно. Для тих, хто хоче провести час спокійніше, у парку є альтанка, літні кав'ярні та лавки, зокрема лавки-гойдалки.

Парк імені Бориса Мозолевського / фото Покровської міської ради

Де розташований парк імені Бориса Мозолевського: дивитись на картах

Це один із найстаріших парків Покровської міської територіальної громади, історія якого налічує близько 80 років. Перші дерева тут висадили на початку 1930-х років. Для місцевих робітничих поселень поява облаштованої зеленої території стала важливою подією, адже парк поступово перетворився на місце зустрічей і дозвілля. Датою відкриття парку вважають 1938 – 1939 роки.

Парк Гірників / фото Покровської міської ради

Під час Другої світової війни він зазнав руйнувань, але після звільнення селища мешканці взялися його відновлювати. У 1950-х роках парк став популярним місцем відпочинку: тут проводили танцювальні вечори, працювали тир і кафе. Згодом простір почали оновлювати.

Де розташований парк Гірників: дивитись на картах

Міський музей заснували у 1967 році з ініціативи Миколи Занудька – фронтовика, редактора газети "За марганець" і Почесного громадянина міста. Він об'єднав людей, які збирали матеріали про минуле Покрова та навколишнього краю.

Народний історико-краєзнавчий музей імені Миколи Занудька / фото Покровської міської ради

Музейна експозиція охоплює різні періоди історії: від скіфської доби і козацтва до становлення гірничої промисловості, Другої світової війни та сучасних подій. Окремі матеріали присвячені захисникам України, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС і воїнам-афганцям. Особливе місце посідають експонати, пов'язані з археологом.

Де розташований Народний історико-краєзнавчий музей імені Миколи Занудька: дивитись на картах