Українська письменниця й авторка романів "Фелікс Австрія", "Амадока" та "Сьомга" Софія Андрухович 17 листопада святкує свій 44-й день народження. Її творчість тісно пов'язана з історією, культурою та атмосферою західноукраїнських міст. А особливе місце у серці письменниці посідає її рідний Івано-Франківськ.

24 Канал розповість про любов Софії Андрухович до рідного міста і що у ньому подивитися туристам у листопаді.

Що відомо про рідне місто Софії Андрухович?

Софія Андрухович народилася 17 листопада 1982 року в Івано-Франківську. Її батько – відомий письменник Юрій Андрухович. Архітектурний Івано-Франківськ став важливим культурним тлом для творчості письменниці. Особливо виразно зв'язок із містом простежується в романі "Фелікс Австрія", події якого розгортаються у Станиславові – так раніше називався Івано-Франківськ.

Андрухович не намагалася буквально відтворити Івано-Франківськ сторічної давнини. Вона хотіла створити власне місто, у якому архітектура, побут і атмосфера початку 20 століття стали повноцінними учасниками історії. Тому прогулянка Івано-Франківськом із "Феліксом Австрією" може стати чудовою ідеєю для осінньої подорожі на вихідні.

Ще у 2014 році у розмові з виданням "Інтерв'ю з України" Андрухович зізналася, що дуже сумує за Івано-Франківськом і почувається у ньому природніше та комфортніше, ніж будь-де. Саме тому вона обрала рідне місто місцем дії "Фелікса Австрії", хоча працювала над романом не в Івано-Франківську, а створювала його власну версію Станиславова за старими фотографіями та історичними матеріалами.

Письменниця обожнює неспішний ритм життя Івано-Франківська, компактність міста та активність його місцевих жителів, які розвивають культурне середовище.

Софія Андрухович / Фото Василини Врублевської для Vogue

Куди туристам піти в Івано-Фраківську у листопаді?

Листопадовий Івано-Франківськ має особливий настрій: прохолодні вулиці, старовинні фасади, затишні кав'ярні та менша кількість туристів. Щоб не обмежуватися звичним маршрутом площею Ринок, варто додати до прогулянки кілька менш очевидних зупинок.

Зазирнути за мури Палацу Потоцьких. Один із найцікавіших історичних комплексів міста – Палац Потоцьких на вулиці Шпитальній. Його історія пов'язана із заснуванням Станиславова та родиною Потоцьких, яка відіграла важливу роль у розвитку міста. Нині палац використовують як сучасний культурний простір – тут розвивають мистецькі та творчі ініціативи.

Відшукати мистецтво у старовинному храмі. Ще одна цікава зупинка для прохолодного дня – Музей мистецтв Прикарпаття на майдані Шептицького. Він розташований у колишньому колегіальному костелі Непорочного Зачаття Діви Марії – одній із найважливіших архітектурних пам'яток міста. У музеї можна побачити колекцію сакрального мистецтва, зокрема давню дерев'яну скульптуру, ікони та твори українських митців.

Осінній Івано-Франківськ / Фото @liskunovaya

Прогулятися галереєю "Бастіон". У самому центрі Івано-Франківська є місце, де можна буквально доторкнутися до історії міських укріплень. Мовиться про "Бастіон" – галерею, облаштовану біля залишків старовинних оборонних мурів Станиславова. Нині тут працюють невеликі крамниці, виставкові простори та заклади, де можна перепочити після прогулянки.

Знайти сучасне мистецтво під землею. Якщо хочеться побачити інший бік міського культурного життя, варто пошукати "Підземний Перехід Ваґабундо" на вулиці Пилипа Орлика. Це незалежний мистецький простір, який об'єднує галерею та майданчик для культурних подій. Тут організовують виставки, кінопокази, музичні заходи й дискусії. На відміну від традиційних музеїв, тут можна познайомитися із сучасним мистецтвом та актуальними культурними проєктами міста. Перед візитом варто переглянути анонси: програма та години роботи можуть змінюватися залежно від подій.