Навіть не всі місцеві про нього знають: де шукати львівський Гоґвортс

У Львові є одна будівля, яка дуже нагадує славнозвісну школу чарів і чаклунства Гоґвортс. Що цікаво, туристи про неї не знають, та й навіть деякі місцеві мешканці не здогадуються про схожість будівлі на культову школу.

Про те, що Гоґвортс можна знайти у Львові, розповіла місцева гідеса Олена Дворкіна. Мовиться про Будинок інвалідів – саме такою є історична назва будівлі, яку звели у 19 столітті на вулиці Клепарівській.

Де у Львові шукати будівлю, схожу на Гоґвортс?

Цей архітектурний шедевр з'явився у Львові після першого візиту до міста нового імператора монархії Габсбургів Франца Йосифа у 1851 році. Кайзер розпорядився звести у Львові дім для військових інвалідів, які не мали можливості самі себе утримувати. Що цікаво, імператор сам зайнявся пошуками архітектора, який мав скласти план будівлі. Ним став Теофіл Генсен – архітектор Австрійського парламенту, Віденського арсеналу та інших відомих будівель.

Будівельні роботи були завершені в 1863 році, а у день іменин імператора, 4 жовтня, відбулося урочисте відкриття Дому Інвалідів. Будівля сягала 165 метрів у довжину, а її стіни були зведені з червоної та жовтої цегли, що в поєднані з вежами робило споруду схожою на романську фортецю.

Чотири вежі, масивні стіни, внутрішній дворик і скульптури лицарів на фасаді – справжній львівський замок. Колись тут жили військові ветерани, які після служби через травми вже не могли самостійно себе утримувати. У комплексі були житлові приміщення, шпиталь, каплиця, а згодом навіть фабрика протезів,

– розповіла Дворкіна.

Сьогодні у будівлі Дому інвалідів розташований головний корпус Львівського університету безпеки життєдіяльності.

У Львові є будівля, яка нагадує магічний Гоґвортс: відео

Якщо ви ще ніколи не бачили "львівський Гоґвортс", то осінь – ідеальний час, щоб спланувати прогулянку біля нього. Похмура погода й опале листя створюють ідеальну затишну й магічну атмосферу. До речі, раніше ми розповідали про 5 локацій у Львові, де можна знайти ту саму осінню атмосферу.