Українська YouTube-блогерка Христина, яка вже сім років мешкає в Каліфорнії, після мандрівки Європою поділилася власними висновками про те, чому вона обирає життя за океаном. Харків'янка ще раз переконалася, чому обрала для себе саме США, хоча добре бачить переваги Європи.

Чому США комфортніше для життя?

За словами блогерки, в Америці вона не відчувала себе "понаїхавшою", бо навколо переважно люди з подібним досвідом – іммігранти, їхні діти або онуки. Саме це, каже вона, сильно полегшує інтеграцію в суспільство та знімає відчуття відчуження.

Христина також наголошує на більшому споживчому розмаїтті у США. Її вражає, що товар, який не підійшов, можна повернути без зайвих суперечок, а в кафе й ресторанах легко знайти кухню майже з будь-якої країни світу.

Ще один аргумент на користь Америки – масштаб. Блогерка каже, що після Європи особливо гостро відчула простір США: великі міста, широкі дороги, відстані між населеними пунктами й природні ландшафти створюють зовсім інше відчуття життя.

А що в Європі вона вважає кращим?

Втім, жінка не ідеалізує Сполучені Штати. Вона визнає, що в Європі є свої сильні сторони: кращий баланс між роботою та відпочинком, доступніша медицина, вищий рівень соціальної захищеності та комфортніші міста для повсякденного життя.

Саме тому, на її думку, універсальної відповіді на питання, де жити краще, не існує. Для когось важливіші кар’єрні можливості та вищі доходи, а для когось – спокійніший ритм і більша передбачуваність.

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Насправді країна мрії для одних може виявитися некомфортною для інших. Іноді вибір визначають не абстрактні переваги, а дуже особисті речі – ритм життя, клімат, почуття дому та те, наскільки людина може почуватися на своєму місці.