Де у Парижі можна поїсти майже задарма: бюджетні місця, де страви до 2 євро

Подорожуючи за кордоном, бюджет часто може суттєво обмежувати витрати, тому доводиться шукати дешеві альтернативи для перекусу. І навіть у такому дорогому місті, як Париж, є місця, де можна поїсти майже за символічні гроші.

Українська туристка ebabash в одному зі своїх відео поділилася незвичним гастрономічним відкриттям у Парижі, розповівши про місце, де можна поїсти всього за 1 євро.

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Де в Парижі можна поїсти за 1 євро?

За словами мандрівниці, у місті є локація, яка пропонує один із найдешевших варіантів швидкої їжі, а саме хот-дог за 1 євро. Йдеться про класичний варіант страви: м'яка булочка, сосиска, карамелізована цибуля та капуста. Додатково відвідувачі можуть самостійно обрати та додати соуси за смаком. І замовити таку страву можна в IKEA.

Хот-дог в IKEA у Парижі за 1 євро / інстаграм ebabash

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Де ще у Парижі можна поїсти менш ніж за 2 євро?

Однією з таких точок є мережа або заклади формату "bistro à petits prix", де іноді пропонують шматок піци всього за 1 євро. Це одна з найпопулярніших бюджетних опцій серед місцевих і туристів, особливо у визначені дні тижня. Ще одна незвична локація – це заклади формату антивідходів або соціальних кафе, де частину страв можуть пропонувати майже безкоштовно або за символічну ціну. Там меню часто складається з простих, але свіжих продуктів: супів, випічки та легких закусок.

Окремо не забуваємо за відомий ресторанний формат Bouillon Pigalle, де можна знайти традиційні французькі закуски за дуже низькими цінами. Наприклад, яйце з майонезом тут коштує близько 2 євро, що для столиці Франції є доволі рідкісним явищем.

Серед найдешевших варіантів також є азійські заклади, де можна знайти страви від 0,60 до 2 євро: від бріошів до супів і закусок із тофу. Такі місця популярні серед студентів та тих, хто шукає швидкий і дешевий перекус у місті.