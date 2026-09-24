В Африці є країна, де регулярно падає сніг і навіть працює гірськолижний курорт

В Африці є місце, де взимку можна побачити засніжені гори, потрапити у снігопад і навіть покататися на лижах на гірськолижному курорті. Мовиться про Лесото – невелику державу, повністю оточену Південною Африкою. Через висоту над рівнем моря її ландшафти більше нагадують альпійські, ніж звичні для туристів африканські.

Лесото – це унікальна країна для Африки. Детальніше про неї розповість 24 Канал.

Чому у Лесото падає сніг?

Лесото часто називають "Гірським королівством" та "Королівством у небі", а все тому, що практично вся країна розташована високо над рівнем моря. Навіть найнижча точка Лесото розташована на висоті приблизно 1400 метрів – це найвища найнижча точка серед усіх країн світу. Водночас найвища вершина країна сягає 3482 метрів.

Саме висота пояснює, чому в цій частині Африки регулярно падає сніг. Зима в Лесото припадає на червень – серпень, оскільки країна розташована в Південній півкулі. У високогірних районах у цей період температура може опускатися нижче нуля, а гори вкриваються снігом.

Фотографії Лесото взимку можуть здивувати туристів. Тут замість очікуваної спеки і палючого сонця – засніжені вершини, крижані дороги та люди в теплих вовняних ковдрах. Сніг у Лесото настільки звичне явище, що став частиною туристичного образу країни.

У горах на півночі країни працює гірськолижний курорт Afriski Mountain Resort, куди приїжджають любителі зимових видів спорту з південних країн Африки. Курорт розташований у горах Малуті на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря. Тут є лижні траси, підйомники, прокат спорядження та школа для початківців.

Afriski Mountain Resort використовує системи штучного засніження, тому його робота не залежить виключно від кількості природного снігу.

Гірськолижний курорт в Африці / Фото Kaihl Meades

Що цікавого варто знати туристам про Лесото?

Лесото має площу близько 30 тисяч квадратних кілометрів і є анклавом: з усіх боків його оточує Південно-Африканська Республіка. Держава отримала незалежність від Великої Британії 4 жовтня 1966 року. Офіційними мовами є англійська та сесото, а місцеве населення зберігає власні традиції та культуру.

Лесото зовсім не схоже на типову африканську країну з саванами та пустелями. Значну частину території займають високогірні плато, гори й глибокі долини. Один із традиційних способів досліджувати гірські райони країни – подорожі верхи на поні місцевої породи басуто.

Місцеві мешканці століттями використовували цих коней для пересування складним гірським рельєфом. Тому кінні маршрути дозволяють потрапити туди, куди автомобілем дістатися складно, і побачити віддалені села, долини та високогірні плато.

Ще одна цікавинка Лесото – це водоспад Малецун'яне біля міста Семонконг висотою 192 метри. Він є одним з найвищих однокаскадних водоспадів Африки, а тому популярний серед любителів активного відпочинку.

Величезний водоспад Малецун'яне / Фото Steve Newman

Лесото – це країна, яка руйнує стереотип про Африку як виключно спекотний континент. Мандрівникам, які люблять небанальні напрямки, точно варто побувати тут хоча б раз.