В Африці є країна, де регулярно падає сніг і навіть працює гірськолижний курорт
В Африці є місце, де взимку можна побачити засніжені гори, потрапити у снігопад і навіть покататися на лижах на гірськолижному курорті. Мовиться про Лесото – невелику державу, повністю оточену Південною Африкою. Через висоту над рівнем моря її ландшафти більше нагадують альпійські, ніж звичні для туристів африканські.
Лесото – це унікальна країна для Африки. Детальніше про неї розповість 24 Канал.
Чому у Лесото падає сніг?
Лесото часто називають "Гірським королівством" та "Королівством у небі", а все тому, що практично вся країна розташована високо над рівнем моря. Навіть найнижча точка Лесото розташована на висоті приблизно 1400 метрів – це найвища найнижча точка серед усіх країн світу. Водночас найвища вершина країна сягає 3482 метрів.
Саме висота пояснює, чому в цій частині Африки регулярно падає сніг. Зима в Лесото припадає на червень – серпень, оскільки країна розташована в Південній півкулі. У високогірних районах у цей період температура може опускатися нижче нуля, а гори вкриваються снігом.
Фотографії Лесото взимку можуть здивувати туристів. Тут замість очікуваної спеки і палючого сонця – засніжені вершини, крижані дороги та люди в теплих вовняних ковдрах. Сніг у Лесото настільки звичне явище, що став частиною туристичного образу країни.
У горах на півночі країни працює гірськолижний курорт Afriski Mountain Resort, куди приїжджають любителі зимових видів спорту з південних країн Африки. Курорт розташований у горах Малуті на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря. Тут є лижні траси, підйомники, прокат спорядження та школа для початківців.
Afriski Mountain Resort використовує системи штучного засніження, тому його робота не залежить виключно від кількості природного снігу.
Що цікавого варто знати туристам про Лесото?
Лесото має площу близько 30 тисяч квадратних кілометрів і є анклавом: з усіх боків його оточує Південно-Африканська Республіка. Держава отримала незалежність від Великої Британії 4 жовтня 1966 року. Офіційними мовами є англійська та сесото, а місцеве населення зберігає власні традиції та культуру.
Лесото зовсім не схоже на типову африканську країну з саванами та пустелями. Значну частину території займають високогірні плато, гори й глибокі долини. Один із традиційних способів досліджувати гірські райони країни – подорожі верхи на поні місцевої породи басуто.
Місцеві мешканці століттями використовували цих коней для пересування складним гірським рельєфом. Тому кінні маршрути дозволяють потрапити туди, куди автомобілем дістатися складно, і побачити віддалені села, долини та високогірні плато.
Ще одна цікавинка Лесото – це водоспад Малецун'яне біля міста Семонконг висотою 192 метри. Він є одним з найвищих однокаскадних водоспадів Африки, а тому популярний серед любителів активного відпочинку.
Лесото – це країна, яка руйнує стереотип про Африку як виключно спекотний континент. Мандрівникам, які люблять небанальні напрямки, точно варто побувати тут хоча б раз.