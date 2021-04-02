Дайвінг в Єгипті: особливості, лайфхаки для занурення, найкращі місця та ціни

Одна з найпопулярніших активностей в Єгипті – дайвінг, адже тут такий гарний підводний світ. Що варто знати, скільки треба грошей та як наважитися?

Журналістка Вероніка Миронова займалася дайвінгом у єгипетському Дахабі. Разом з інструктором Віталієм Базаровим розповіли редакції про дайвінг.

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Червоне море – ідеальне для дайвінгу

Якщо ви ніколи раніше не пірнали з аквалангом, то саме час це виправити у Єгипті, бо кораловий риф Червоного моря вразить найдосвідченіших.

Школи та приватні інструктори допоможуть вам зробити перше занурення незабутнім. Ідеальним спотом для дайвінгу вважають Дахаб. Одне занурення обійдеться приблизно в 30 доларів.



Червоне море – ідеальне для дайвінгу / Фото: Вероніка Миронова

Кому не варто займатися дайвінгом?

Ця розвага доступна практично для усіх, але є й категорії людей, яким не рекомендовано занурюватися:

людям на пізніх термінах вагітності

людям з хворобами серця

маленьким дітям

Інструкція перед зануренням

Після того як підбирають костюм та силіконову маску – проводять коротенький курс навчання про те, як саме дихати скомпресованим повітрям:

трубку необхідно щільно затиснути між зубами

дихати потрібно рівно і глибоко

у разі необхідності продути трубки

За бажанням ви можете обрати індивідуальне занурення і тоді інструктор буде займатися лише вами, а не цілою групою. Щоправда, така послуга обійдеться дорожче – 75 доларів.



Віталій Базаров готується проводити інструктаж / Фото: Вероніка Миронова

Що робити, якщо у дайвера приступ паніки?

Для початку необхідно сісти у воді навколішки й під водою зробити декілька тренувальних вдихів-видохів.

Спочатку охоплює паніка, бо твій мозок відмовляється вірити, що ти можеш дихати під водою. Але з другої спроби все стає добре, – розповідає Вероніка.

Вона каже, що доволі часто в новачків з'являється паніка. У таких випадках краще піднятися, подихати без трубки, і знов просто опустити голову під воду та спробувати ще раз. Також радить не забувати дихати, адже в аквалангу це можна робити вільно.

Туристка зазначає, варто пам'ятати, що поруч з вами досвідчений інструктор. Тож просто зупиніться й уважно слідкуйте за ним.

Як відбувається дайвінг?

Перед моїми очима починається щось неймовірне – на морському дні величезний обрив – глибина різко падає на декілька метрів, а на стіні цього обриву коралові сади. Серед них стайками та поодинокі гуляють маленькі та великі різнокольорові риби, – згадує журналістка.



Дайвінг в Єгипті / Фото: Вероніка Миронова

Вона зауважує, що там і риби-папуги, і риби-метелики, і різні медузи, і риба-астроном, алутери та навіть рифові скати. Якщо пощастить, то можна зустріти восьминога чи коралову акулу. Якщо захочете підплисти максимально близько – не вагайтеся, адже морські мешканці не тікають, а спокійно крутяться поруч.

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Зазвичай занурення триває близько 45 хвилин, але якщо хочете закінчити раніше – дайте знак інструктору і він поведе вас на поверхню.

Вдалого занурення!