Щоб досягнути поставлених "кліматичних цілей", уряд Данії планує відмовитися від викопного пального для внутрішніх авіаперельотів. План з переходу повинен реалізуватися до 2030 року.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. За її словами, країна планує запуск перших внутрішніх рейсів, що використовують "зелене" паливо до 2025 року.

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Данія планує перевести внутрішні авіарейси на "зелене" пальне: що відомо

У своєму щорічному зверненні в перший день нового року, Метте Фредеріксен наголосила, що Данія збільшить інвестиції в галузь екологічно чистого водню.

Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. Але водночас це шкодить нашому клімату. Ми хочемо, щоб авіаперельоти були зеленим,

– зазначила Фредеріксен у промові.

Вона визнала, що практичних рішень наразі немає, внаслідок чого досягти мети буде важко. Утім, посадовиця пообіцяла модернізувати податки на викиди для бізнесу, щоб гарантувати, що найбільші забрудники сплачують найвищі податки.

Данія планує досягнути до 2030 року мети скоротити викиди вуглецю на 70% у порівнянні з рівнем 1990 року.