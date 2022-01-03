Данія планує перевести внутрішні авіарейси на "зелене" пальне
Джерело:Bloomberg
Щоб досягнути поставлених "кліматичних цілей", уряд Данії планує відмовитися від викопного пального для внутрішніх авіаперельотів. План з переходу повинен реалізуватися до 2030 року.
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. За її словами, країна планує запуск перших внутрішніх рейсів, що використовують "зелене" паливо до 2025 року.
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Данія планує перевести внутрішні авіарейси на "зелене" пальне: що відомо
У своєму щорічному зверненні в перший день нового року, Метте Фредеріксен наголосила, що Данія збільшить інвестиції в галузь екологічно чистого водню.
Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. Але водночас це шкодить нашому клімату. Ми хочемо, щоб авіаперельоти були зеленим,
– зазначила Фредеріксен у промові.
Данія планує досягнути до 2030 року мети скоротити викиди вуглецю на 70% у порівнянні з рівнем 1990 року.