Не лише в Анталію чи Бодрум: який сонячний курорт Туреччини обрати на літо

Туреччина вже давно асоціюється у туристів з такими популярними курортами як Анталія, Бодрум чи Мармарис. Втім, у країні є ще й інші красиві місця, які можуть не менше здивувати.

Одним з таких напрямків є Даламан – курорт на південному заході Туреччини, який у дослідженні туристичної компанії TUI назвали одним з найкращих європейських місць для сімейної відпустки, пише Mirror.

Чим особливий Даламан?

Курорт відомий завдяки теплому та стабільному клімату. У сезон тут тримається комфортна температура приблизно 27 – 28 градусів тепла, без дощів.

Даламан точно підійде тим, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з природними локаціями й екскурсіями, але без натовпів туристів.

Одним з найвідоміших місць регіону є затока Сарсала-Кою, що оточена сосновими лісами й красивим Середземним морем.

Також туристи часто відвідують Ізтузу, який ще називають пляжем черепах, через морських мешканців, які з’являються у цій місцевості. Море тут мілке, а берег – піщаний, тому локація підійде для сімей з дітьми.

Та крім пляжного відпочинку в Даламані є інші цікаві місця для подорожей. Туристи, до прикладу, можуть вирушити човном річкою Дальян, де можна побачити стародавні лікійські гробниці, що висічені у скелях. Крім того, тут є місцеві грязьові ванни й термальні джерела, заради яких їдуть в цей район.

А от любителям активного відпочинку тут запропонують парапланеризм з гори Бабадаг. Поціновувачам краси підійдуть морські прогулянки до Долини метеликів, де є багато їхніх рідкісних видів та вражаючий водоспад.

Даламан також зручний для поїздок в інші сусідні локації. Неподалік розташоване стародавнє село Каунос, яке датується ще IX століттям до нашої ери. Там можна побачити античний театр, римські лазні та навіть залишки візантійської базиліки.

Фахівці відзначають, що окремої уваги тут заслуговують 12 островів Гьочек з прозорими бухтами й невеликими островами.

Для комфортного відпочинку туристам радять планувати відпустку на червень, коли температура стає вже помітно теплішою – у межах 29 – 30 градусів. Дощі в цей період трапляються рідко, а море добре прогрівається.