В Україні теж можна знайти чорний трюфель: де він росте та чому за цей гриб платять цілий статок

Чорний трюфель давно отримав статус одного з найдорожчих грибів у світі, а його смак високо цінують у ресторанах високої кухні. Багато хто переконаний, що цей делікатес росте лише у Франції чи Італії, однак знайти його можна і в Україні. Щоправда, зробити це надзвичайно складно, а збирати такі гриби дозволено далеко не завжди.

Більшість знахідок не мають нічого спільного зі справжніми благородними трюфелями. Лише два види чорного трюфеля найчастіше росте в Україні, і зустрічаються вони вкрай рідко.

Де в Україні можна знайти справжній чорний трюфель?

В Україні виявлено кілька видів трюфелів, однак найвідомішими є літній та зимовий. Саме літній трюфель (Tuber aestivum), який ще називають чорним, належить до справжніх благородних трюфелів. Він росте у листяних лісах, переважно під дубами та буками, розповіла наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко в інтерв'ю "Главкому".

Найчастіше його знаходили на заході України, зокрема на Закарпатті, хоча раніше цей гриб також траплявся у лісостепових районах і був зареєстрований у Криму. Через активний збір популяція літнього трюфеля різко скоротилася ще на початку 20 століття. У 2021 році його внесли до Червоної книги України, тому сьогодні збирати чи продавати цей гриб заборонено.

Як виглядає чорний трюфель / фото Canva

Зимовий трюфель також трапляється у західних регіонах країни. Хоча він поки що не занесений до Червоної книги, цей вид також вважається вкрай рідкісним.

Чому більшість "карпатських трюфелів" насправді ними не є?

Попри численні історії про знахідки трюфелів у Карпатах, більшість грибів, які люди називають трюфелями, насправді є зовсім іншими видами, пояснюють у ZAXID.net

Найчастіше за дорогий делікатес помилково приймають хойроміцес меандровий, який ще називають свинячим трюфелем. Цей гриб дійсно росте в Карпатах і належить до родини трюфелевих, однак благородним трюфелем він не є. Ба більше, його вважають умовно їстівним, а в деяких країнах, зокрема Франції, Італії та Іспанії, взагалі не рекомендують вживати або навіть вважають отруйним.



Як виглядає хойроміцес меандровий / фото "Світ грибів України"

Також зі справжніми трюфелями часто плутають ризопогон звичайний та меланогастер строкатий. Зовні вони нагадують підземні гриби через свою форму та спосіб росту, однак до справжніх трюфелів не мають стосунку. Саме через це фахівці застерігають: якщо хтось пропонує купити "карпатський чорний трюфель", найчастіше йдеться або про інший гриб, або про червонокнижний літній трюфель, продаж якого є незаконним.

Як виглядає ризопогон звичайний / фото Вікіпедії

Чому трюфелі вважаються одними з найдорожчих грибів у світі?

Як пояснює Truff, висока ціна трюфелів пояснюється одразу кількома причинами. Передусім вони дуже рідкісні. Ці гриби ростуть під землею, переплітаючись із корінням дерев, тому побачити їх на поверхні практично неможливо. Навіть спеціально створені трюфельні ферми не гарантують стабільного врожаю.

Перші гриби можуть з'явитися лише через кілька років після висадки дерев, а промислове вирощування займає десятиліття. Пошук трюфелів також потребує особливих навичок. Раніше для цього використовували свиней, а сьогодні найчастіше працюють спеціально навчені собаки породи лаготто-романьйоло, які здатні відчути аромат гриба під землею.

Ще одна причина високої вартості – це короткий термін зберігання. Після збору трюфель швидко втрачає аромат і смакові властивості. Навіть за правильного зберігання він залишається свіжим лише близько двох тижнів, а без спеціальних умов починає втрачати свої якості вже через кілька днів. До цього додаються унікальний смак і насичений аромат, які зробили трюфель одним із найцінніших інгредієнтів світової гастрономії.