Не лише Україну: які країни омиває Чорне море та що цікавого приховує його дно

На дні Чорного моря можуть сотнями років зберігатися залишки затонулих кораблів, деревина та навіть людські останки. А ще у його водах мешкають близько 180 видів риб, є невеликі острови зі зміями та приховані поклади нафти й газу. Що ще цікавого відомо про цю водойму?

Щороку 31 жовтня відзначають Міжнародний день Чорного моря. Видання Marine Insight зібрало 15 цікавих фактів про водойму, які допоможуть краще її пізнати.

Які країни омиває Чорне море?

Чорне море розташоване між Східною Європою та Західною Азією. Його площа становить приблизно 436 400 квадратних кілометрів, а береги омивають 6 країн: Україну, Росію, Грузію, Туреччину, Болгарію та Румунію.

Максимальна глибина водойми сягає 2212 метрів. До неї впадають близько 25 великих річок, серед яких Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг і Ріоні. Разом із притоками вони формують басейн стоку площею близько 2 мільйонів квадратних кілометрів, що охоплює частини 24 країн.

Чорне море / фото The SeaWiFS Project

Чорне море сполучається із Середземним через Босфор, Мармурове море та Дарданелли. Серед найбільших його заток: українські Каркінітська, Дніпровська та Дністровська, турецькі Синопська й Самсунська, а також болгарська Бургаська.

Що цікавого відомо про Чорне море?

1. Походження назви Чорного моря досі має кілька пояснень

За однією з версій, у давнину мореплавці вважали водойму небезпечною через племена, які жили на узбережжі. Згодом закріпилася назва Karadeniz, яку використовували за часів Османської імперії. Вона перекладається як "Чорне море". Також існують припущення, що назва пов'язана із зимовими штормами, під час яких вода темнішає, або з темним мулом на предметах, що опускаються на дно.

2. Значна частина Чорного моря майже не містить кисню

Вода у верхніх і нижніх шарах водойми практично не змішується. Через це глибоководні ділянки позбавлені кисню, а морські організми не можуть там виживати. Тому морське життя зосереджене переважно у верхніх шарах.

3. На дні можуть зберігатися кораблі та людські останки віком у сотні років

Через нестачу кисню органічні матеріали в нижніх шарах води розкладаються надзвичайно повільно. Тому на морському дні можуть залишатися деревина, мотузки, уламки кораблів і навіть людські останки.

4. У Чорному морі мешкає близько 180 видів риб

Серед них: хамса, ставрида, катран і шпроти. Також у водоймі налічують приблизно 750 видів фітопланктону та 80 видів зоопланктону, зокрема медуз. Частина риб мігрує залежно від сезону, використовуючи для переміщення Босфорську протоку.

5. Чорне море має близько 10 невеликих островів

Вони розташовані поблизу берегів України, Болгарії, Туреччини та Румунії. Серед них: українські Зміїний і Джарилгач, болгарські острови Святої Анастасії, Святого Томаса та Святого Кирика, а також турецький Гіресун.

6. На одному з островів живуть змії, які харчуються рибою

Йдеться про болгарський острів Святого Томаса. Він відомий присутністю сірих водяних змій, які полюють на рибу. Загалом острови Чорного моря вирізняються різноманітною флорою та фауною.

7. Чорне море є важливим шляхом міжнародної торгівлі

Воно сполучає країни Східної Європи зі світовими ринками. На узбережжі розташовані великі порти, серед яких українські Одеса та Іллічівськ, російські Новоросійськ і Туапсе, грузинський Батумі, румунська Констанца та турецький Стамбул.

8. Вода в Чорному морі майже не відчуває припливів і відпливів

Рівень водойми залишається відносно стабільним, тому на її поверхні зазвичай спокійно. Крім того, високий вміст солей і мінералів сприяє тому, що предмети легше тримаються на воді.

9. Історія дослідження Чорного моря почалася ще в античності

Стародавні фінікійці плавали його водами, а грецький історик Геродот у 5 столітті до нашої ери описував північне узбережжя. Перші відомі навігаційні довідники також створили греки приблизно в той період. Систематичні гідрографічні дослідження розпочалися у 18 столітті.

10. У Чорному морі є поклади нафти й природного газу

Пошук вуглеводнів розпочався наприкінці 20 століття за часів Радянського Союзу. Після здобуття незалежності дослідження у своїй виключній економічній зоні продовжила Україна. У 2017 році у водоймі налічувалося 20 свердловин. Найбільше родовищ виявили біля узбережжя Румунії.

11. Клімат узбережжя Чорного моря суттєво відрізняється залежно від регіону

На північному заході зими холодні, а літо спекотне. На південному сході переважає вологіший клімат із теплими зимами та дощовим літом. У центральній частині моря середня температура в січні становить близько 8 градусів, а влітку може сягати 24 градусів.

12. Температура на узбережжі може опускатися до мінус 30 градусів і підніматися до 37 градусів

Такі температурні контрасти зафіксовані в різних частинах регіону: мінімальні показники можливі на північному заході взимку, а максимальні у Криму влітку.

13. Чорне море є популярним напрямком для круїзів

Його узбережжя приваблює мандрівників гірськими краєвидами, курортами та історичними поселеннями. Щороку сюди прибувають круїзні судна з тисячами туристів.

14. Водойма з'єднана з кількома морями через систему проток

Шлях до Середземного моря проходить через Босфор, Мармурове море та Дарданелли. Далі можна потрапити до Егейського моря та Критського моря.

15. Чорне море оточене кількома гірськими системами

З півдня його обрамляють Понтійські гори, зі сходу Кавказькі, а з півночі Кримські. На південному заході розташовані гори Странджа, а на північному заході Добруджанське плато.