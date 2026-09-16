Поїздку у вересні варто переглянути: на Канарських островах оголосили попередження для туристів

Туристів, які найближчими днями планують вирушити на Канарські острови, попередили про можливі труднощі під час подорожі. В окремих районах ситуація може вплинути не лише на перебування на місці, а навіть і на пересування островами та роботу транспорту.

Про попередження пише видання Express, посилаючись на Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET, Управління цивільної авіації Великої Британії та Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Що відбувається на Канарських островах?

AEMET повідомило про підвищений рівень пожежної небезпеки в Іспанії. У частині територій його оцінюють як "дуже високий" або "екстремальний". Це може мати наслідки і для туристів, адже у разі поширення пожеж можливі закриття доріг та обмеження пересування, через що відпочивальникам може бути складніше дістатися до аеропортів або інших пунктів призначення.

Чи можуть виникнути проблеми з авіарейсами?

Якщо через погодні умови або інші обставини, пов'язані з небезпекою, рейс скасують, пасажирам мають запропонувати повернення коштів або альтернативний варіант подорожі залежно від конкретних обставин та правил, що застосовуються. За затримки рейсу пасажири також можуть мати право на допомогу, зокрема їжу та напої після досягнення відповідного порогу очікування.

Якщо через затримку необхідна ночівля, йдеться також про проживання. У разі п'ятигодинної затримки пасажир може відмовитися від подорожі та вимагати відшкодування вартості квитка. При цьому погодні умови, які не дозволяють безпечно виконувати рейс, можуть вважатися надзвичайними обставинами. У такому випадку пасажир може не мати права на фіксовану компенсацію за затримку або скасування.

Що варто зробити перед поїздкою?

Туристам радять стежити за повідомленнями іспанської влади та актуальною метеорологічною інформацією, а також уникати районів, які можуть постраждати від пожеж. Перед поїздкою варто перевірити актуальний статус свого авіарейсу та стежити за повідомленнями перевізника. У разі надзвичайної ситуації в Іспанії працює єдиний номер екстреної допомоги 112.