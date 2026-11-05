Унікальні мавпи та пляжі мрії: 5 причин, чому варто відвідати Занзібар

Коли звичні європейські курорти вже не викликають захоплення, саме час придивитися до екзотичних напрямків. Занзібар – острів в Індійському океані, де африканський колорит поєднується з арабською архітектурою, тропічними лісами та райськими пляжами. Тут можна не просто насолоджуватися морем, а й відкривати для себе абсолютно незнайому культуру.

Білосніжні пляжі, бірюзовий океан, екзотична природа та неймовірні заходи сонця – Занзібар має все, щоб стати місцем відпустки мрії. Але цей острів біля узбережжя Танзанії здатен здивувати не лише краєвидами. Туристичний путівник Lonely Planet назвав п'ять причин, чому варто додати його до свого списку подорожей.

Чому варто відвідати Занзібар?

1. Одні з найкращих пляжів світу

На Занзібарі розташовані одні з найкращих пляжів світу з бірюзовим океаном, білосніжним піском і пальмами довкола. Наприклад, пляж Падже, який розташований на південно-східному узбережжі острова, має ідеальні умови для кайтсерфінгу. Матемве – відомий довгою береговою лінією і спокійною атмосферою. Нунгві – поєднує традиційний спосіб життя з сучасними розвагами. Тихий пляж Понгве більш ізольований і добре підходить для відпочинку від натовпу.

Пляж Падже на Занзібарі / Фото OXYGEN

2. Унікальне Кам'яне місто, яке охороняється ЮНЕСКО

Кам'яне місто – це історичний центр і душа міста Занзібар. Воно є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та головною культурною перлиною острова. Унікальність Кам'яного міста полягає в особливій архітектурі, яка поєднує в собі арабські, перські, індійські, європейські та африканські впливи. Майже всі будівлі тут зведені з коралового каменю. До речі, у Кам'яному місті народився знаменитий музикант Фредді Мерк'юрі.

Кам'яне місто на Занзібарі / Фото mehdi33300, Shutterstock

3. Дика природа національного парку Джозані-Чвака

Це єдине місце у світі, де можна побачити у дикій природі ендемічного занзібарського червоного колобуса – мавпу з яскравим рудим хутром. Окрім різних видів мавп, тут також живуть антилопи, рептилії, пітони, кобри та понад 40 видів птахів.



Червоний колобус перебуває під загрозою зникнення / Фото SanderMeertins, Shutterstock

4. Плантації прянощів

Занзібар часто називають "Островом спецій", адже на ньому століттями вирощували прянощі й експортували їх. Нині туристи можуть відвідати ферми спецій, побачити густі зелені насадження і дізнатися про те, як виглядає кора кориці або стручки ванілі. Під час екскурсії зазвичай дозволено торкатися рослин, нюхати їх та куштувати свіжі тропічні фрукти.

5. Унікальні можливості для дайвінгу

Північно-східне узбережжя Занзібару пропонує чудові можливості для дайвінгу і снорклінгу. Тут є багатий кораловий риф з різноманітними морськими мешканцями, затонулі судна тощо. При цьому середня температура Індійського океану у цій частині коливається у межах комфортних +27 градусів.



Індійський океан / Фото mehdi33300, Shutterstock

Занзібар – це значно більше, ніж просто курорт для пляжної відпустки. Він поєднує природу, історію, місцеві традиції та можливості для пригод, тому тут не доведеться обмежуватися лише відпочинком біля океану.