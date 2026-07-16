Ціни зростають космічно: чому серпень – найдорожчий місяць для відпустки

Туристи часто дивуються, коли бачать вартість морських турів на серпень або намагаються самостійно забронювати апартаменти десь у Європі, а вони коштують космічних грошей. Насправді цьому є просте пояснення – серпень – це найдорожчий місяць для подорожей.

Один і той самий готель у червні і серпні може коштувати кардинально різну ціну. Те саме стосується і вартості перельотів. Чому так відбувається – розповіла турагентка @iryna_tour.

Чому подорожі у серпні такі дорогі?

Саме у серпні у європейців починається сезон відпусток і всі масово їдуть на відпочинок. Підвищений попит формує підвищену ціну, тому забронювати щось бюджетне і якісне стає практично нереально.

В Італії 15 серпня святкують Ferragosto – головне національне свято, яке символізує розпал літа. Власники магазинів і сімейних ресторанів закривають свій бізнес та вирушають на відпочинок.

У Німеччині теж починається сезон відпусток. Багато сімей бронюють готелі ще в січні або навіть раніше. Те саме відбувається у Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Австрії та інших країнах світу. Через це найкращі варіанти проживання розбирають за кілька місяців, а ближче до серпня залишаються або найдорожчі, або найгірші,

– пояснила турагентка.

Ця тенденція стосується не тільки морських курортів – дорожчають готелі у великих туристичних містах, вартість оренди автомобіля тощо. Загалом знайти хороші апартаменти з адекватною ціною у Римі чи Барселоні в серпні дуже складно.

Турагентка пояснила, чому у серпні найдорожче подорожувати: відео

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про 4 сонячні напрямки, які варто відвідати саме у серпні. Саме у цьому місяці ці локації стають найатмосфернішими і найцікавішими.

Цікаво, що людей не зупиняє навіть екстремальна температура повітря, адже серпень у багатьох країнах є найспекотнішим. В Іспанії у третій місяць літа стовпчики термометрів часто сягають +50 градусів, але пляжі все одно переповнені.

Тож, щоб не переплачувати, краще запланувати відпустку на червень або перенести її на вересень. Так ви не лише зекономите, а й уникнете сильної спеки, натовпів туристів і переповнених пляжів. Ще вигідніший варіант – забронювати відпочинок біля моря по ранньому бронюванню, коли ціни значно дешевші.