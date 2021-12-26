Чому "правило 3 секунд" ніколи не діє в літаку та готелі

У кожної, не лише незграбної людини, трапляються ситуації, коли щось випадає з рук. Зазвичай, тоді діє "правило трьох секунд" – якщо падає їжа і лежить на підлозі менш як три секунди, то її можна споживати.

І хоча науковці висловлюють сумніви щодо правдивості цієї теорії, люди продовжують застосовувати її. Однак існують місця, де не варто дотримуватися "правила 3 секунд".

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Правило 3 секунд ніколи не діє:

В літаку

Так, перше місце, де ніколи не слід застосовувати теорію – килим в літаку.

На перший погляд, вони чисті, до того ж вважається, що їх порохотяжать після рейсу. Але насправді миють килими не частіше ніж кожні 35 – 40 днів, коли літаки прибирають більш комплексно.

Річ у тім, що люди не тільки ходять по ньому у взутті цілий день, а й заходять і виходять з туалету, де сеча часто розбризкується на підлогу.

Якщо турист переконаний, що місце під його сидінням може бути достатньо чистим, то краще подумати ще раз.

Люди взагалі огидні в літаках – одного разу я знайшла людські фекалії під сидінням,

– розповіла колишня стюардеса на Reddit.

Інший член екіпажу заявив, що якось у пасажира була діарея, яка затопила унітаз і просочилась у килим у проході.

Також на одному з рейсів авіакомпанії Saudi Arabian Airlines двері в туалет знизу були закриті мокрим рушником, після того, як він почав переливатися в салон.

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В готелі

Літак – не єдине місце, де "правило трьох секунд" не діє.

Джейкоб Томскі, який пропрацював у готельному бізнесі десять років, запевняє, що килими – це найбрудніша частина номера у готелі.

Так, їх порохотяжать, але вони майже ніколи не отримають шампунь і глибоку чистку, оскільки в кімнатах постійно перебувають люди,

– підкреслив він.

За його словами, килими потребують більш належного очищення, ніж будь-що.

Тож, не варто думати, що поверхні є достатньо чистими для того, щоб діяло "правило трьох секунд". І йдеться не лише про килими в літаку чи готелі!