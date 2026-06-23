3 найкрасивіші пляжі Сардинії, які варто побачити хоча б раз у житті: вони перехоплюють подих

Влітку більшість туристів роблять фокус на країни чи острови з пляжами. Коли ми думаємо про райські місця з білим піском та бірюзовим морем, то одразу згадуємо Мальдіви, проте знайти вражаючі локації можна на острові Сардинія.

Впродовж багатьох років вони вважаються найчастішими в Середземномор’ї, пише In Journal.

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Як виглядають найкрасивіші пляжі Сардинії?

Кала-Маріолу

Цей пляж на східному узбережжі є справжньою перлиною для тих, хто любить недоторкану природу. Туристи обожнюють це місце за кришталево чисту воду, м’який пісок й красиві скелі. Місце є доволі ексклюзивним, тому дістатися до нього можна лише човном.

Кала Голоріце

Пляж вважається одним з найфотогенічніших в Італії. Він навіть входить до списку об’єктів, що охороняються ЮНЕСКО. Тут над морем височіє кам’яна колона, а навколо – білі скелі. Дістатись до пляжу можна лише пішки стежкою чи на човні.

Кала-дей-Габбіані

Цей пляж вважається зіркою сардинського узбережжя. Кала-дей-Габбіані ідеально підійде тим, хто шукає спокій й мінімум туристичного натовпу. Локація ідеально підходить для купання й дайвінгу завдяки кришталевій воді та білій гальці.

Чому острів Сардинія ідеальний для літнього відпочинку?

Острів поєднує автентичну культуру, дику природу й смачну італійську кухню. Саме береги Сардинії називають найчистішими в країні. Крім того, тут суворо регулюється будівництво, тому чимало пляжів залишаються недоторканими.

Найкращий час для відвідування Сардинії – з кінця травня до початку жовтня. Місяці з червня по вересень пропонують найкращий баланс між гарною погою й незначною кількістю туристів.

З більшості європейських столиць є прямі рейси до аеропортів Альгеро, Ольбії та Кальярі. Щоб дослідити описані вище пляжі радять орендувати автомобіль, проте до бухт найлегше дістатися човном з порту Кала-Гоноре.

Туристам радять спробувати такі місцеві страви як кулурджонес (фарширована паста), порчеду (смажена свиня) та пане карасау (хрусткий хліб). А от на десерт варто скуршувати сеадас з медом.