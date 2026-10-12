Не ходіть так на Петрос: українка закликала не повторювати її помилку

Петрос – це четверта за висотою гора в Українських Карпатах, яка простягається на 2020 метрів над рівнем моря. Однак багато туристів вважають підйом на неї складнішим за підкорення Говерли.

Користувачка тіктоку Емма Лучицька розповіла про свій похід на гору Петрос на Закарпатті. І хоч краєвиди на Чорногірський хребет були неймовірно красивими, та сам похід виявися дуже складним.

Що треба знати про похід на Петрос?

Дівчина нікому не радить йти в одноденний похід на гору Петрос, а особливо восени, коли світловий день стає коротшим. Шлях виявився довгим і виснажливим, тож назад компанія поверталася вже у темряві.

За словами Емми, вони обрали маршрут на Петрос, який починається з села Лазещина, а стартували о 7:30 біля гірського-пошукового відділення. Спершу шлях був неважким і пролягав крізь красивий осінній ліс. Туристи збирали гриби і насолоджувалися золотою осінню. Але ложку дьогтю додали квадроцикли, які порозбивали гірські дороги через що утворилося болото.

О 8:50 туристи дійшли до першого вказівника, а ще через годину зробили перекус на красивій локації. Та вже невдовзі на них чекала ділянка дороги з першим стрімким підйомом вгору. Далі шлях став складним і здавалося, що маршрут ніколи не закінчиться. Туристи підіймалися по стрімких схилах, переходили через велике каміння, але зрештою о 15:20 піднялися на вершину.

Краєвиди на Петросі були вражаючими, але на компанію ще чекала дорога назад. Дівчина зізналася, що на Говерлу підійматися було значно простіше, а от Петрос забрав у неї всі сили. Туристи спускалися тим самим шляхом, що й підіймалися, але ноги вже ледве несли їх. Назад вони йшли через темний ліс, а дорогу їм освітлював хіба що місяць. До трансферу компанія дійшла о 21:20, а загалом за день пройшла близько 30 кілометрів.

Авторка відео закликала інших туристів не ходити на Петрос в одноденний похід. Щоб по-справжньому насолодитися красою Чорногоріського хребта, краще взяти з собою намети і запланувати дводенний похід.

Туристка пояснила, чому не варто йти на Петрос в одноденний похід: відео

Чому підійматися на Петрос складніше, ніж на Говерлу?

Хоч Говерла трохи вища за Петрос, але підйом на найбільшу вершину України легший. Річ у тому, що останній ривок на Петрос має дуже стрімкий кут нахилу. Це суцільний сипучий або кам'янистий схил без рівних ділянок для перепочинку. Стежки на Петрос не так протоптані, як на Говерлу, через що є значно дикішими й екстремальнішими. Крім того, гора продувається сильними вітрами, що також не сприяє комфортному підйому.

Люди з хорошою фізичною підготовкою цілком можуть осилили одноденний підйом на Петрос влітку, але новачкам краще виділити на вершину більше часу.