Чому не варто використовувати безплатні туалетно-косметичні засоби у готельному номері

В готельних номерах пропонують безкоштовний набір шампунів, кондиціонерів і гелів для душу. Тому нерідко туристи, збираючи речі у мандрівку, пропускають туалетні приналежності.

Втім, як виявилося, краще цього не робити. Рецензент готелю закликала всіх триматися якомога далі від туалетно-косметичних засобів, які надає готель. Дівчина опублікувала відповідне відео у своєму тікток.

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Чому не варто використовувати косметичні засоби у готелі

За словами критика готелів, всі туалетні приналежності – це "просто розбавлений парфумерний безлад". Вона каже, що навіть не знає, що готелі кладуть туди.

Не користуйтеся туалетними приналежностями у своїй ванній кімнаті,

– настійно рекомендує користувачка @hotel_hacks_.

Тому, якщо турист не хоче підхопити дріжджової інфекції або отримати сильну сухість шкіри, краще прислухатися до її порад.

Вона додала, що немає гарантії про свіжість цих туалетних приналежностей.

На розміщеному в мережі відео дівчина також розповіла, з якими брендами, на її думку, безпечно приймати душ.

Єдині, які я рекомендую використовувати, це ті, що є в розкішних готелях, наприклад, ті, що знайдете в Ritz-Carlton,

– зауважує вона.

Один серед її фаворитів виробляється брендом "Bliss".

Дивіться відео:

Користувачі мережі по-різному відреагували на її поради й залишили коментарі:

"Уххх, я запасаюся цими маленькими шампунями та кондиціонерами, мені добре від них";

"Я навіть не знав цього, але я завжди беру свій власний шампунь / кондиціонер і засіб для миття тіла";

"Я думаю, що прискіпливість до цього вплинула на мене, лол";

"Коли я зупинюся в готелі, забираю всю спа-косметику";

"Цей лимонний запах такий чудовий".

Тож, коли подорожуєте, не забудьте взяти з собою власні туалетно-косметичні продукти!