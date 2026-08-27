У підвалі і без вікон: є одна категорія номерів, яку краще не бронювати у готелях

Багато людей намагаються забронювати відпустку за якомога вигіднішою ціною. Готелі ж пропонують номери різних категорій, і на перший погляд різниця між ними може здаватися не надто суттєвою: навіщо переплачувати за те саме ліжко, якщо в номері плануєте лише ночувати? Але дуже часто найнижча ціна має цілком конкретну причину.

Туристична агентка @polozova88 назвала одну категорію номерів у готелях, яку вона ніколи не забронює для себе. Економія у цьому випадку може повністю зіпсувати враження.

Який номер краще не бронювати у готелі?

Мовиться про категорію номерів promo room – це найдешевший номер у готелі, який має меншу площу, гірший вид з вікна, розташування на першому або цокольному поверсі чи віддаленість від ліфта. Таких номерів у готелях не багато і їх пропонують туристам за зниженою ціною.

Так, вони найдешевші, але є нюанс. Ця категорія номерів може буде на -1 поверсі, номер може бути без вікон. А якщо вікно є, то воно може бути з видом на сусідній готель або стіну. Готелі продають ці номери як залишкові. Краще бронювати номер стандарт, або вищу категорію,

– пояснила турагентка.

Promo room ще називають "мініверсією стандарту" і вона справді значно гірша за звичайний номер. Якщо ви зупиняєтеся в готелі лише на кілька ночей і взагалі не планує проводити у ньому час, тоді економія може бути виправданою. Але якщо ви прилетіли у відпустку на море й планує відпочивати в номері і довго спати, тоді економити не варто.

Турагентка розповіла про найгіршу категорію номерів у готелях: відео

Як обрати хороший готель для відпустки?

Раніше досвідчені українські турагентки розповіли 24 Каналу на що звертати увагу, щоб забронювати дійсно хороший готель для відпочинку. По-перше, не варто вірити усім відгукам – їх треба фільтрувати. Якщо попередні туристи пишуть, що все було погано, але не пояснюють, що саме, то такі відгуки не варто сприймати за чисту монету. По-друге, важливо перевіряти розташування готелю на Google картах. Так ви зможете зрозуміти, яка насправді відстань до моря і чи є поруч інфраструктура.

По-третє, важливо звернути увагу на дату останньої реновації. Якщо готель старий і ремонту давно не було, то фотографії номер на сайті і ситуація в реальності можуть дуже відрізнятися.