Отрута, якої не видно: де у жодному разі не можна збирати гриби

Гриби можуть накопичувати не лише корисні мінерали, а й небезпечні речовини з ґрунту. Саме тому навіть добре знайомий їстівний гриб може становити ризик, якщо виріс у невдалому місці.

Досвідчені грибники знають – важливо дивитися не лише на сам гриб, а й на місце, у якому він виріс. Саме тому вони ніколи не підуть на "тихе полювання" у певні локації. Детальніше про ці місця розповість 24 Канал.

Гриби можуть накопичувати важкі метали

Гриби отримують поживні речовини з навколишнього середовища, активно взаємодіючи з ґрунтом і органічними рештками. Водночас вони можуть поглинати й потенційно токсичні речовини.

Саме тому гриби іноді використовують навіть як своєрідні біоіндикатори стану довкілля. Концентрація кадмію, свинцю, ртуті та інших елементів у плодових тілах може залежати від того, наскільки забруднений ґрунт навколо.

При цьому не можна сказати, що всі гриби однаково накопичують забруднювачі. Один вид може акумулювати певний елемент значно активніше за інший. Впливають також характеристики ґрунту, відстань до джерела забруднення та навіть напрямок поширення викидів.

То де не варто збирати гриби?

Біля жвавих трас

У грибний сезон може виникнути спокуса зупинитися біля дороги, пройти кілька метрів у лісосмугу й швидко назбирати грибів. Робити цього не варто.

Транспорт є одним із джерел забруднення навколишнього середовища, а небезпечні речовини, пов'язані з дорожнім рухом, можуть потрапляти в ґрунт. Тож гриби, які ростуть біля доріг, можуть поглинати свинець та інші потенційно небезпечні речовини.

У дослідженні, опублікованому на сайті Національного центру біотехнологічної інформації США, виявили чіткий зв'язок між транспортним навантаженням і вмістом деяких важких металів у грибах: за більшого трафіку їхня концентрація зростала.

Тому лісосмуга біля траси – не найкраще місце для збору грибів. Те, що навколо зелені дерева й немає підприємства, не означає, що ґрунт там чистий.

Поблизу заводів та промислових підприємств

Ще гірша ідея – збирати гриби біля промислових об'єктів, особливо тих, що можуть бути джерелами викидів металів та інших забруднювачів. В одному з досліджень грибів, зібраних поблизу свинцевого заводу, підвищений вміст свинцю та кадмію виявляли навіть на значній відстані від джерела викидів.

Подібні результати отримували й під час досліджень територій поблизу металургійних та енергетичних підприємств. У деяких їстівних видів концентрації кадмію та свинцю була настільки високою, що дослідники не рекомендували вживати такі гриби.

Тому правило тут просте: якщо неподалік є завод, металургійне підприємство, шахта, сміттєпереробний або інший потенційно забруднювальний об'єкт, для "тихого полювання" краще вибрати іншу ділянку.

На територіях зі старим промисловим забрудненням

Не варто думати, що небезпека зникає одразу після того, як підприємство припинило роботу. Деякі важкі метали можуть тривалий час залишатися в ґрунті. Саме тому територія колишнього промислового виробництва або підприємства, яке працювало з металами, хімічними речовинами чи іншими потенційними забруднювачами, не стає безпечною для збору грибів після закриття об'єкта.

Також не можна збирати гриби біля сміттєзвалищ та у зоні бойових дій.

Чи можна просто добре помити або відварити такі гриби?

Миття допомагає прибрати землю, пил та інші забруднення з поверхні, але воно не може гарантувати видалення речовин, які вже накопичилися всередині гриба. Так само термічна обробка не перетворює гриб, який виріс на забрудненому ґрунті, на гарантовано безпечний продукт.