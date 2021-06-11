Не нарікайте на митників: чому не можна проносити свою воду на борт літака

На борт літака не можна проносити рідини у пляшках, більших за 100 мілілітрів. Тому більшу тару, зокрема, й пакети з соком, в аеропорту змушують викинути.

Винятком є рідини, куплені безпосередньо в зоні Duty Free. Але там теж є свої обмеження.

До теми Мальовничі каньйони України, на яких повинен побувати кожен турист

Чому ввели заборону

У 2006 році в аеропорту Лондона затримали громадянина Великої Британії Абдуллу Ахмеда Алі, який мав зв'язки з ісламськими радикалами. В його багажі виявили речовини, якими він міг підірвати кілька літаків. Вони були замасковані під апельсиновий сік. Тоді Служба безпеки виявила угрупування терористів, які хотіли влаштувати теракт на 20 літаках.

Зловмисники обрали пляшки з рідиною, адже вода є ідеальним розчинником та може стати маскуванням для отруйних речовин, різних реагентів для створення вибухівки. Проте, за підрахунками спеціалістів, для виготовлення повноцінної бомби потрібно більше 1 літра рідини. Якщо ж рідини буде менше, тоді терористам не вдасться створити масштабну пожежу.

Які взагалі правила перевезення рідин