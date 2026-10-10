Всі раптом кинулися на Мадейру: що приховує острів, який став головним трендом року

Ще кілька років тому Мадейра була далеким островом, куди їхали лише досвідчені мандрівники, які прагнули хайкінгу і пригод. Сьогодні ж стрічка соцмереж рясніє кадрами з острова: скелі над Атлантикою, водоспади, зелені гори, туманні ліси. Здається, що на Мадейрі вже побував кожен другий. То чим насправді цей острів так приваблює туристів?

Кількість туристів, які відвідують Мадейру нестримно зростає. Навіть екстремальна злітно-посадкова смуга аеропорту, яка побудована над океаном, не лякає мандрівників. Мадейра – дуже фотогенічний острів, але це не єдине, що вабить туристів. Детальніше про "острів вічної весни" розповість 24 Канал.

Чим дивує природа Мадейри?

На Мадейрі є все – океанські урвища, вулканічні пляжі, водоспади, туманні ліси, природні басейни, мальовничі дороги та оглядові майданчики. Особливо ефектні північне узбережжя та центральна гірська частина острова.

Мадейру часто називають островом вічної весни через її м'який субтропічний клімат. Але це не означає, що тут цілий рік стоїть однакова сонячна погода. Головна особливість острова – мікроклімат. Температура, хмарність і навіть опади можуть сильно відрізнятися залежно від того, де саме перебуває турист. На узбережжі може світити сонце, тоді як у горах буде холодно.

Але саме завдяки унікальному мікроклімату на Мадейрі замість висушених літньою спекою ландшафтів весь рік можна милуватися густою рослинністю.

Неймовірна природа Мадейри: відео @ira_boyko

Ще одна унікальна особливість Мадейри – це лаврові ліси, які ростуть на 15 гектарах острова і охороняються ЮНЕСКО. Найпопулярнішим є туманний ліс Фанал з викривленими деревами. Цікаво, що ці дерева росли тут ще до того, як португальці відкрили архіпелаг у 15 столітті. Більшість туристів мріють зробити фото у туманному лісі, але варто бути готовим, що іноді тут може бути сонячно.

Ліс Фанал на Мадейрі / Фото @yuliaa.prokopchuk

Ще одна особливість Мадейри — левади. Це вузькі канали, якими упродовж століть доставляли воду з вологіших районів острова до сільськогосподарських угідь на півдні. Згодом прокладені поруч із каналами стежки стали популярними туристичними маршрутами. Сьогодні ними можна пройти крізь ліси, уздовж гірських схилів і долин, повз водоспади та струмки.

Один із відомих маршрутів – Levada das 25 Fontes, що веде до природної чаші, куди стікають численні джерела та невеликі водоспади. Інший варіант – Levada do Caldeirão Verde, який пролягає через густий ліс і тунелі до високого водоспаду.

Але такі прогулянки не прості – на окремих ділянках стежки вузькі, поверхня може бути слизькою, а тунелі потребують ліхтарика. Перед виходом варто перевіряти актуальний стан маршруту й офіційні попередження: після сильних дощів деякі стежки можуть закривати.

Прогулянка левадою на Мадейрі / Фото Visit Madeira

Ще одна знаменита локація Мадейри – гора Pico do Arieiro, яка височіє на 1818 метрів. Саме з неї можна побачити центральний гірський масив Мадейри з висоти. Особливо ефектні краєвиди відкриваються на світанку, коли низькі хмари вкривають долини, а вершини залишаються над ними.

Звідси починається і відомий гірський маршрут у напрямку Pico Ruivo – найвищої вершини острова. Однак проходження маршруту залежить від погодних умов і доступності стежок, тому перед походом необхідно перевіряти офіційну інформацію. Важливо врахувати й температуру: на висоті може бути значно холодніше, ніж у Фуншалі на узбережжі.

Схід сонця на Pico do Arieiro / Фото Peo Bolander

Мадейра має вулканічне походження, і на північному узбережжі це особливо помітно. У містечку Порту-Моніш застигла лава утворила природні басейни, які наповнюються океанською водою. На відміну від звичайних пляжів, тут можна плавати серед темних вулканічних скель й побачити, як за межами басейнів розбиваються хвилі Атлантики.



Природні басейни на Мадейрі / Фото Lyle Anderson

На Мадейрі можна поєднати хайкінг і дослідження природи з відпочинком біля океану. Але важливо розуміти, що великих піщаних пляжів, як на Канарах, тут нема. Зростання популярності Мадейри має конкретне пояснення: острів пропонує кілька дуже різних типів відпочинку в межах однієї подорожі. За один день можна побачити лавровий ліс, наступного ранку зустріти світанок у горах, а потім вирушити до вулканічних басейнів або провести вечір у Фуншалі.