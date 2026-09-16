Гриби люблять не просто дощ: чому ранковий туман важливий для гарного тихого полювання

Після дощу ліс може здаватися ідеальним місцем для тихого полювання. Однак сама кількість опадів не гарантує великого врожаю. Важливо і те, як довго навколишнє середовище залишається достатньо вологим.

Дослідження показують, що тривалість сприятливої вологості може мати для грибів більше значення, ніж температура.

Чому важлива не лише кількість дощу?

Шарон Таллі, Філліс Колі та Томас Курсар досліджували гриби на 25 ділянках у Міжгірному Заході. Протягом вегетаційного періоду науковці безперервно вимірювали температуру та відносну вологість. Виявилося, що показники доступності вологи, зокрема відносна вологість і дефіцит тиску пари, краще пояснювали кількість і багатство грибів, ніж температура.

Особливо важливою була не лише сама вологість, а час, протягом якого зберігалися сприятливі умови. Погодні показники, що враховували тривалість сприятливої або несприятливої вологості і температури, виявилися найкращими провісниками. Вони пояснювали до 56% варіації кількості грибів і до 72% варіації їхнього видового багатства.

Ранковий туман може свідчити про високу вологість / фото Canva

Що означає ранковий туман у гірській долині?

За даними NASA, восени довші ночі дають атмосфері більше часу для охолодження. Коли повітря наближається до точки роси, водяна пара конденсується і виникає туман. У гірських районах холодне повітря, яке щільніше за тепле, опускається та стікає в долини. Тому саме там туман може з'являтися одним із перших.

Річки та струмки також можуть забезпечувати додаткове надходження водяної пари. Для грибів це важливо передусім через самі умови вологості. Туман не означає автоматично, що в лісі буде багато грибів. Однак він показує, що повітря достатньо охололо для конденсації водяної пари, тобто середовище перебуває у вологому стані.

Чому тривала вологість важливіша за одну зливу?

Кількість і видове багатство грибів значною мірою пов'язані з тим, скільки часу середовище залишається сприятливим, а не лише з окремим погодним явищем. Тому сильний дощ сам по собі не дає повної картини. Після нього умови можуть швидко змінюватися. Натомість тривала висока вологість свідчить про те, що сприятливе середовище зберігається довше.