Чоловік втопив телефон в озері, а через рік знайшов його: як це можливо

Чоловік кинув телефон у воду і через рік зміг його достати. Це стало реальним через сильну посуху в Тайвані.

У березні 2020 року Чен займався веслуванням на дошці в озері Сан Мун і втратив там свій телефон.

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Озеро висохло у 2021 році, і чоловік вирішив повернутися за своїм смартфоном, який виявився цілим і неушкодженим завдяки водонепроникному чохлу.



Момент втрати телефону \ Фото з фейсбук-сторінки Chen Yj

Робочий, який повернув телефон Чену, сказав чоловікові, що на озері Сан Мун спостерігається найнижчий рівень води за останні 50-60 років.



Телефон після порятунку \ Фото з фейсбук-сторінки Chen Yj

Коли Чен вийняв телефон із забрудненого чохла, то виявив, що iPhone в ідеальному стані –він заряджався, і його операційна система була справна.