Не поділили місця в літаку: в Чикаго пасажири влаштували масову бійку – епічне відео

У Сполучених Штатах Америки в місті Чикаго пасажири влаштували масову бійку в аеропорті. Причиною став брак місць у літаку.

Відомо, що одного з чоловіків, який брав участь у бійці, арештували. Інших учасників поліція розшукує.

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Чому сталась бійка

В аеропорті четверо пасажирів очікували на рейс American Airlines. Пізніше вони дізнались, що вільних місць – лише 3. Співробітник авіакомпанії запропонував або летіти трьом пасажирам, або чекати на наступний літак.

За інформацією місцевої поліції, почали бійку 4 особи. Вони підійшли до трьох людей, які стояли біля стійки виходу і очікували на посадку.

Правоохоронці повідомили, що наразі арештували одного чоловіка. Ще трьох – розшукують. Інші пасажири зафіксували бійку на відео та опублікували інцидент у своїх соціальних мережах.