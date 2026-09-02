Межигір'я скасовує екскурсії, а фестиваль "Книжкова країна" переносять на рік: що відбувається

Туристам, які днями планували відвідати Київ, варто врахувати, що парк "Межигір'я" скасував усі екскурсії на невизначений період. Водночас фестиваль "Книжкова країна", який мав відбутися вже 17 – 20 вересня, перенесли.

Про скасування заходів повідомили на офіційних сторінках. Тож туристам варто врахувати ці нюанси, плануючи подорож у столицю, пише 24 Канал.

Чому Межигір'я скасувало екскурсії, а книжковий фестиваль перенесли?

Причиною таких рішень стала безпекова ситуація у Києві. Останніми тижнями російські обстріли української столиці посилилися, тож під час масових заходів існує ще більша загроза. У "Межигір'ї" зазначили, що парк відкритий для відвідувачів, які хочуть просто погуляти територією. Водночас послухати екскурсію найближчим часом не вдасться – їх обіцяли відновити після покращення ситуації.

Крім того, на тлі обстрілів українських видавництв і складів з книгами організатори фестивалю "Книжкова країна", який мав відбутися на ВДНГ, також повідомили невтішну новину.

Через безпекову ситуацію в столиці ми змушені перенести "Книжкову країну. Загадкову" на весну. Ми знаємо, як сильно ви чекали на ці чотири дні книжок, зустрічей, розмов і відкриттів. І нам особливо шкода, що цього разу нам доведеться трохи зачекати,

– написали на сторінці фестивалю.

Організатори пообіцяли до весни зробити фестиваль ще більш масштабним і цікавішим, аби очікування точно того вартувало.

Зверніть увагу! Росія розпочала системну кампанію зі знищення українських видавництв. Вона б'є по друкарнях, логістичних центрах та складах із книжками. За словами міністерки культури України Тетяни Бережної, лише влітку 2026 року Росія знищила понад 10 мільйонів книжок, а прямі втрати перевищили 1,2 мільярда гривень. Втрат зазнали 30 українських видавництв.

Фестивалю дерунів теж не буде

Усього за кілька годин до того стало відомо, що славнозвісний Фестиваль дерунів у Коростені на Житомирщині, який мав відбутися 12 вересня, скасували. Причиною також стали російські обстріли. Однак туристів все одно закликають відвідати Коростень, адже тут є чимало цікавих місць, а місцеві деруни можна скуштувати у садибі Viola в лавандовому полі в селі Сингаї.