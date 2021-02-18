Новий атракціон для туристів: у Єгипті збудують найбільше в Африці колесо огляду – фото

У Єгипті почалося будівництво п'ятого за величиною у світі та найбільшого в Африці колеса огляду. Атракціон зводиться уздовж річки Ніл в Замалеку – престижному районі на острові Гезіра в самому центрі Каїра.

Проєкт запустив губернатор Каїра Халед Абдель Аал. На його зведення інвестують близько 32 мільйони доларів.

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Що відомо про "Cairo Eye"

Висота першого в Єгипті колеса огляду становитиме 120 метрів. Підіймати гостей на висоту 40-поверхового хмарочоса будуть 48 кабінок місткістю від шести до восьми осіб. У зоні відпочинку навколо атракціону планують відкрити ресторани, кафе, магазини, театр, й прокласти 6-кілометрову пішохідну дорогу вздовж Нілу.



"Cairo Eye" у Єгипті / Фото: фейсбук Africa Facts Zone

За словами губернатора, з висоти колеса відвідувачі зможуть насолодитися приголомшливим панорамним краєвидом на древнє місто. Перших гостей Cairo Eye прийме 2022 року.

Загроза культурній спадщині міста

Критики переконані, що процес будівництва колеса, ініційований урядом, загрожує культурній спадщині міста, пише видання Aljazeera. Запуск проєкту викликав суспільний резонанс не тільки серед мешканців, парламентарів, а й колишніх міністрів.



У Єгипті побудують найбільше в Африці колесо огляду / Фото: фейсбук Africa Facts Zone

Наприклад, колишній міністр туризму та інвестицій Мунір Абдельнур назвав цей план "катастрофічним" і поставив під сумнів його ефективність.

Також багато жителів району впевнені, що проєкт викличе забруднення, затори на дорогах і навіть перенаселеність острова. Вони вважають, що такий сучасний проєкт не повинен розташовуватися в історичному районі.



Критики переконані, що проєкт "Cairo Eye" загрожує культурній спадщині / Фото: фейсбук Africa Facts Zone

Нагадаємо, раніше навколо курорту Шарм-ель-Шейх в Єгипті закінчили будівництво 36-кілометрової бетонної стіни, яка захистить туризм на курорті Червоного моря на південній околиці півострова Синай від зовнішніх небезпек.