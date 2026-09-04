Куди дешево полетіти на море у вересні: у ці 3 країни квитки коштують менше ніж 100 доларів

Хоч у календарі вже осінь, та це не означає, що сезон літніх відпусток завершився. Вересень – це ідеальний час, щоб спланувати поїздку на море. Окрім комфортнішої погоди, на туристів чекають й доступніші ціни. Наприклад, вартість перельоту у деякі курорти Європи вже суттєво зменшилася.

24 Канал з посиланням на дані сервісу Kiwi.com розповідає, куди можна дешево полетіти на море у вересні. Вартість квитків в обидва боки з Польщі обійдеться навіть менше ніж у 100 доларів. Щоправда, це без урахування зареєстрована багажу. Але якщо є бажання зекономити, то весь гардероб та інші необхідні речі можна вмістити у рюкзак.

Куди дешево полетіти на море у вересні?

Чорногорія

У столицю Чорногорії Подгорицю є дешеві квитки з польського містечка Жешув, яке розташоване всього за 80 кілометрів від пункту пропуску Краковець – Корчова, на 11 – 18 вересня. Переліт в обидва боки коштує всього 4 834 гривні. Щоправда, назад доведеться летіти у Гданськ, але довша відстань компенсується швидким добиранням в аеропорт для вильоту.

З Подгориці дістатися Будви, Тивату, Которської затоки чи іншого курорту на узбережжі можна автобусом з автостанції. Транспорт курсує часто, а квитки можна придбати у касі автостанції.



Вартість квитків у Чорногорію з Польщі / Скриншот з Kiwi.com

Хорватія

Ще дешевше можна полетіти у культовий Дубровнік у Хорватії, де знімали популярний серіал "Гра Престолів". Тут, окрім кришталево чистого моря, на туристів чекає стародавнє місто з могутніми мурами. Квитки на 10 – 17 вересня коштують всього 3 095 гривень. Летіти доведеться з Познані, а повертатися – у Вроцлав.

Зауважимо, що відпочинок у Хорватії в середині вересня може бути комфортнішим, аніж у серпні. У пік сезону пляжі країни зазвичай переповнені туристами, а вулицями старого міста складно пройтися, щоб ні на кого не наштовхнутися. Водночас у вересні натовпи меншають, адже діти повертаються у школи й багато сімей вже не планують відпустку.



Вартість квитків на літак у Дубровнік і назад / Скриншот з Kiwi.com

Острів Сицилія, Італія

На італійському острові Сицилія пляжний сезон триває довше, ніж у Чорногорії та Хорватії. Тож сюди поїздку можна планувати навіть у жовті. Водночас зараз дешеві квитки є на другу половину вересня. Переліт 17 вересня з Катовіце у Катанію і 24 вересня з Сицилії у Гданськ коштує всього 4 668 гривень.



Квитки з Польщі у Катанію / Скриншот з Kiwi.com

Поїздка на море у вересні нічим не гірша за відпочинок у пік сезону. Навіть навпаки – у вересні подорожувати часто вигідніше, аніж у серпні. Дешевшає не тільки вартість перельоту, а й проживання, адже через зменшення попиту власники помешкань і готелі пропонують вигідніші ціни.