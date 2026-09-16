Зараз найкращий час: турагентка порадила 5 дешевих напрямків для відпочинку на морі

Хоч в Україні погода вже зовсім не літня, туристи можуть сміливо планувати відпустку на морі за кордоном. Наразі у Європі триває оксамитовий сезон, який пропонує ідеальні умови для купання і довгих екскурсій.

У Європі у вересні є ще чимало курортів, де можна позасмагати на пляжі і покупатися у морі. Що найприємніше – ціни на відпочинок падають. Туристична агентка @glamour_travell розповіла про 5 найдоступніших морських напрямків у вересні.

Куди вигідно поїхати на море у вересні?

Туреччина – це найпопулярніший напрямок у вересні. Тут триває оксамитовий сезон з теплим, але не палючим сонцем, а море все ще таке саме тепле, як влітку. У другій половині вересня ціни падають і стають особливо приємними.

Греція у вересні нарешті стає доступнішою в цінах, ніж влітку. Крім того, зменшується й кількість туристів на популярних локаціях, тож сама відпустка восени буде комфортнішою, ніж влітку.

Іспанія, а особливо Майорка, у вересні нарешті знижує ціни. За словами турагентки, зараз є тури від 80 тисяч гривень на двох з вильотом з Польщі. Влітку ціни на Майорці значно вищі, адже цей курорт здебільшого орієнтується на туристів-європейців.

Пляж на острові Майорка в Іспанії / Фото Depositphotos

Єгипет – тут усе зрозуміло. Загалом Єгипет є найдоступнішим теплим напрямком для українських туристів у холодну пору року. Сюди можна планувати відпустку навіть у грудні й січні – варто лише обрати готель у бухті, аби не зіштовхнутися з сильними вітрами.

На Кіпрі ціни з вересня також падають, а пляжний сезон триває аж до листопада.

Де відпочити на морі у вересні: відео

А коли найвигідніше летіти у Єгипет?

У вересні ціни в Єгипті ще можуть бути доволі високими, адже погода на узбережжі стає комфортнішою, аніж у серпні. Однак є один період в році, коли вони суттєво падають.

За словами досвідченої турагентки Катерини Козлової, найкраще планувати відпустку у Єгипет на період з кінця листопада і приблизно до 20 грудня. У цей час триває міжсезоння – осінні канікули у школах вже завершилися, а зимові ще не розпочалися. Туристи з дітьми не планують відпочинку, а тому готелі пустують. Щоб хоч трохи заманити відпочивальників, готелі пропонують номери за значно дешевшими цінами.